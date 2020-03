Boiron va supprimer environ 600 postes en France

Les laboratoires Boiron devraient annoncer demain une restructuration drastique de leurs activités en France, avant de convoquer les instances représentatives du personnel dans la foulée, a appris L'Agefi de plusieurs sources.

Boiron devrait fermer une dizaine d’établissements de préparation/distribution, soit un tiers de sa trentaine d’établissements en France. En outre, l’un des quatre sites de production français devrait fermer ses portes. En conséquence, le laboratoire va supprimer autour de 600 postes, soit près d’un quart de ses effectifs en France. En 2018, Boiron employait près de 3.700 personnes, dont plus des deux tiers en France, et 55% dans la production et la préparation/distribution. Ces derniers métiers et les commerciaux (30% des effectifs du groupe) devraient être les plus touchés.

Le laboratoire subit de plein fouet la décision du gouvernement de dérembourser totalement les médicaments homéopathiques dès l’an prochain. Or, tous les médicaments homéopathiques du groupe sont produits en France et 70% du chiffre d’affaires français (359 millions d’euros en 2018) de Boiron est réalisée par des médicaments remboursables. Et la France pesait 59% du chiffre d’affaires du groupe en 2018. En 2019, elle ne pesait plus que 56% de l’ensemble, avec des ventes en recul de 13% sur son marché domestique dans la perspective du déremboursement progressif.