Patrick Tristani : «La RSE renforce le partenariat banques-entreprises»

Directeur transformation durable, financements et relations bancaires d’Exel Industries, Patrick Tristani a participé, dans le cadre de l’événement «Banques et finance verte» organisé par L’Agefi, à une table ronde consacrée aux relations avec les entreprises.

Une discussion partagée avec un autre représentant du monde des entreprises, à savoir Grégory Sanson, directeur finance, transformation digitale et développement de Bonduelle, et deux représentants du monde bancaire, Aurélie Gillot, directrice de la transformation et de l’innovation à la direction du développement durable de la Société Générale, et Nicholas Vantreese, directeur adjoint de l’engagement citoyen à la Banque Postale.

En vidéo, Patrick Tristani revient sur ces relations. Il assure travailler «en réel partenariat» avec les banques, qui sont l’une des parties prenantes des analyses de matérialité stratégique intervenant dans le cadre de sa démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Le cadre d’Exel Industries estime que cette démarche «a permis de rendre la relation encore plus fluide, le partenariat encore plus solide», car «dans l’ancien monde du financement, la banque souhaitant accorder des conditions plus favorables devait travailler sur sa propre marge, aujourd’hui en nous donnant des objectifs communs la relation devient plus intense».

Ce partenariat a concrètement pris corps fin 2021 pour Exel Industries en termes de support de financement à l’occasion du renouvellement d’un Euro PP. «Les banques ont alors joué leur rôle de conseil quand la prise en compte de la RSE dans les financements prenait l’allure d’une lame de fond», pointe Patrick Tristani. Elles ont notamment expliquer que «si nous voulions à la fois des volumes et des conditions de financement « préférentielles », nous devions traduire notre politique RSE en termes quantifiables, en objectifs et trajectoires sur lesquels pourraient s’adosser nos financements».