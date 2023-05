Liquidnet et TP Icap veulent améliorer la liquidité des petites capitalisations

Liquidnet et TP Icap Midcap ont créé fin avril une offre d’exécution commune qui vise à optimiser leurs systèmes et réseaux afin d’améliorer spécifiquement la liquidité pour l’échange de blocs sur les actions européennes de petite et moyenne capitalisation («small et mid-caps» : «smid-caps»).

Le géant américain de la tenue de marché avait racheté en 2021 le courtier électronique Liquidnet, qui a également le statut de plateforme de négociation alternative (MTF) en Europe et au Royaume-Uni. Ce dernier s’y est fait depuis dix ans une spécialité en échange de blocs (large-in-scale, LIS) au sens de la réglementation MIF 2. Pour les ordres au-dessus de certaines tailles, celle-ci autorise aux MTF «dark-pool LIS» d’importer le prix des transactions en cours sur les marchés transparents pour permettre à ses participants un échange non transparent au milieu de cette fourchette de prix «bid-ask» en en limitant l’impact de marché, soit l’écartement naturel de ce spread dans un carnet d’ordres transparent.

Mieux rapprocher les intérêts

Ce mode de trading a pris de l’ampleur pour des raisons réglementaires, de nombreux opérateurs de marché développant leur propre système (Cboe, Turquoise-Plato, Instinet Blockmatch, Euronext…) à partir de 2018. Mais Liquidnet a gardé une part de marché élevée sur les échanges de blocs LIS avec 25% en moyenne en 2022, et 30% sur les «smid-caps», et souhaite désormais utiliser aussi les expertises spécifiques de TP Icap Midcap sur ce segment.

«Trouver de la liquidité en bloc dans les petites et moyennes valeurs reste un défi pour la plupart des gestionnaires d’actifs, et un défi qui va souvent au-delà de la simple correspondance des intérêts sur une plateforme, explique Chris Jackson, responsable des stratégies actions Monde et EMEA chez Liquidnet. Nous comptons en moyenne 16 milliards d’euros d’indications d’intérêts pour seulement 1,5 milliard d’euros de transactions effectives pour cette catégorie dans nos systèmes : soit près de 15 milliards sur lesquels des vendeurs ou des acheteurs ne trouvent pas de contrepartie, et notamment pour les toutes petites capitalisations.»

Le développement de la gestion passive - soutenu par les politiques monétaires, la globalisation des gestionnaires d’actifs (AM), ainsi que la diminution de la recherche (avec MIF 2 également) ont limité l’investissement dans les PME. «Mais pour de nombreux gestionnaires d’actifs présents sur les ETF, c’est aussi un problème de liquidité sur le marché secondaire, ajoute Charles-Henri Berbain, directeur de TP Icap Midcap. Nous sommes spécialisés dans les ‘smid-caps’ depuis une décennie, et nous avons vu les valorisations relatives chuter, de +30% à -15% environ par rapport aux ‘large caps’, également à cause de ce manque de liquidité sur les PME.»

Liquidnet compte mieux orienter son réseau de plus de 1.000 asset managers vers les «smid-caps» à partir de leur historique, et les mettre en relation avec des contreparties intermédiées par TP Icap Midcap, qui s’efforce de centraliser depuis Paris une partie de la liquidité européenne sur ce segment de marché comportant beaucoup d’actions moins liquides. «Augmenter les volumes de transaction est absolument nécessaire, encore plus dans un monde marqué par la baisse des commissions. Cela devrait permettre de diminuer encore l’impact de marché sur les ‘smid-caps’ – impact déjà réduit de 24 pb en moyenne via notre ‘trading de block’, dont près de la moitié grâce à la négociation au ‘mid-price’, poursuit Chris Jackson. Dans cette logique de ‘meilleure exécution’, nous avons des échanges avec le régulateur à Londres afin de s’inspirer des systèmes de recherche sponsorisée et de tenue de marché sponsorisée (contrats de liquidité, ndlr) existants à Paris.»

Liquidnet estime en effet que la fonction d’apporteur de liquidité telle qu’elle existe en France, où l’entreprise peut apporter ses propres actions à un teneur de marché, est efficace pour les petites et moyennes valeurs, garantissant ainsi un prix de référence, et une liquidité minimum. Les courtiers n’ont pas les moyens de faire de la tenue de marché sur les petites et moyennes valeurs sans cette solution.

