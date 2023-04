Les PME et ETI amorcent lentement leur transition écologique

Les dirigeants des PME et ETI sont devenus plus sensibles aux sujets climatiques de leur entreprise. L’enquête que publie Bpifrance Le Lab à partir de la participation de 405 dirigeants montre une nette progression de l’engagement à cet égard par rapport à celle de 2020. Ainsi, la proportion de ceux qui suivent le sujet passe du tiers aux deux tiers, marquant les progrès de la sensibilisation en trois ans. En outre, plus de 80% des chefs d’entreprise intègrent l’enjeu climat dans leur stratégie (50% en 2020). Parmi les actions concrètes, on note que 35% des entreprises ont évalué leurs émissions de CO2 dans les années récentes contre 16% en 2020, ou encore que plus des deux tiers des dirigeants ont réduit leurs émissions de CO2 au cours des cinq dernières années, contre moins de la moitié lors de l’enquête précédente.

Petits pas

Toutefois, l’enquête montre aussi que les actions restent limitées : le verdissement se limite souvent à des mesures réduites comme l’extinction automatique des lumières ou le tri des déchets. L’éco-conception ou la sélection des fournisseurs selon des critères ESG ne concernent qu’une minorité des entreprises. D’ailleurs, près de 60% des dirigeants des PME et ETI pensent réduire « un peu » leur empreinte carbone dans les cinq ans à venir. La même proportion s’estime en mesure de piloter la décarbonation de leur entreprise, ce qui est surprenant compte-tenu de la complexité du sujet. Mais la refonte du modèle d’affaires est rarement envisagée, alors même que, d’après Bpifrance, les PME et ETI représentent le tiers des émissions du pays. Le coût économique de la transition, le risque, à court terme, de perte de revenus avec des produits plus chers, freinent l’évolution des stratégies.