Les entreprises ont besoin d’aide pour mettre l’IA au service de la durabilité

Plus de la moitié des dirigeants d’entreprises ont recours à l’intelligence artificielle (IA) ou s’apprêtent à l’utiliser. En particulier, elle est considérée comme utile pour répondre aux enjeux de durabilité par 80% des chefs d’entreprise.

Tels sont les résultats du sondage réalisé auprès de 300 dirigeants d’entreprises françaises de plus de 250 salariés par Opinonway pour Ekimetrics, leader européen en data science et fournisseur de solutions d’intelligence artificielle.

Si le développement durable est la priorité des entreprises, pression réglementaire et sociétale oblige, l’enquête met en évidence la conviction, pour plus d’un tiers des répondants, du péril qu’il constitue pour la santé économique de leur société. Et près d’un tiers aussi des dirigeants considèrent comme excessif l’accent mis sur le développement durable.

Bilans et actions

La mise en œuvre de l’IA concerne 43% des entreprises de plus de 500 salariés et seulement 29% de celles de moindre taille qui ont été interrogées. Cette technologie représente avant tout un levier de performance opérationnelle (93%), de performance économique (89%) et durable (79%). Si cette technologie permet d’aider à quantifier les objectifs et les résultats obtenus par l’entreprises dans ses efforts pour l’environnement, pas moins de 30% des répondants expriment des doutes sur l’efficacité de l’IA pour faire avancer la durabilité.

Toutefois, l’adoption de l’IA est freinée par le manque de compétences en interne, selon 46% des patrons français, par les coûts (43%) et les risques liés à la confidentialité des données (37%). En outre, les entreprises attendent un accompagnement de la puisse publique et des institutions européennes. « En matière d’IA, les entreprises expriment un double besoin : elles souhaitent être accompagnées à la fois sur l’adoption d’un outil qui reste encore assez nouveau pour elles, mais aussi sur l’atteinte de leurs objectifs de durabilité », explique Laurent Félix, DG France d’Ekimetrics.