Financement : Les entreprises anticipent un tour de vis

Heureusement que les banques sont là ! Les entreprises ont bénéficié d’un crédit bancaire toujours abondant ces derniers mois, alors que les marchés étaient affectés par le brutal et violent resserrement monétaire de l’été dernier. « Les marchés obligataires sont grippés et chers. En dette privée, la hausse des spreads atteint 150 à 200 points de base pour les profils de crédit cross over, ce qui peut faire des taux coupons à 6 %, voire au-dessus », récapitule Muriel Nahmias, managing director chez Redbridge DTA. Certes, on recommence à voir un appétit pour le risque, comme en témoignent plusieurs émissions high yield récentes à des prix élevés.

Même le marché à court terme des NeuCP est devenu plus compliqué, privilégiant les maturités à un mois et les émetteurs notés. « Depuis les problèmes récents des banques aux Etats-Uniset des craintes en Europe, l’aversion au risque s’est renforcée et les entreprises et gérants d’actifs qui misaient sur des NeuCP d’émetteurs non notés pour engranger quelques dizaines de points de base supplémentaires y renoncent et optent pour des titres notés, indique Dominique Chesneau, directeur général de Tresorisk. En plus du risque de contrepartie, les titres non notés peuvent également poser un problème de liquidité dès que le marché connaît des tensions. »

Banques incontournables

Rien d’étonnant si, dans ce contexte, le resserrement redouté du crédit n’est pas encore sensible, les statistiques égrenant régulièrement les constats d’un crédit bancaire en progression. A fin mars dernier, le relevé mensuel de la Banque de France faisait ainsi état d’une progression du crédit aux entreprises non financières de 6,4 %, un chiffre en ligne avec ceux des mois précédents même s’il est moindre que les 8 % de 2022.

Les grands groupes disposent de ressources de financement abondantes. « Les entreprises de catégorie investissement ont bien résisté aux crises de 2022 et bénéficient d’une liquidité bancaire importante alors que leurs demandes de crédit sont en baisse », observe Laurent Vignon, responsable crédits syndiqués, zone Emea, à la Société Générale. En effet, ils sont en large majorité financés par les marchés, et utilisent plutôt les banques comme un filet de sécurité. Leurs financements bancaires sont souvent sous forme de lignes non tirées, des lignes renouvelables (revolving credit facilities, RCF) mises en place pendant la crise au cas où les marchés se fermeraient.

Composée de PME de croissance et d’ETI, notre clientèle reste très dynamique. Les contraintes telles que l’inflation ou les difficultés de recrutement ne les freinent pas PATRICIA MORAND, directrice du marché entreprises chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Parmi les entreprises moyennes aussi, la situation est favorable – la croissance du crédit bancaire sur ce segment atteignant 5 % sur un an, selon le dernier baromètre de la Banque de France –, d’autant que ces acteurs sont souvent en bonne santé. « Composée de PME de croissance et d’ETI, notre clientèle reste très dynamique depuis le début de l’année, les contraintes telles que l’inflation ou les difficultés de recrutement ne freinent pas leurs projets ni leurs investissements », témoigne Patricia Morand, directrice du marché entreprises chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui finance des entreprises moyennes, avec des financements inférieurs à 100 millions d’euros.

Quant aux petites entreprises, le dernier baromètre de mai 2023 Bpifrance Le Lab Rexecode faisait état d’un accès au crédit favorable, selon les dirigeants de TPE et PME. Certes, les situations peuvent être contrastées. « Les entreprises ne me semblent pas mal financées par les banques, sinon les plus petites qui sont fragilisées en sortie de crise », observe Manuel Le Roux, directeur général de Talenz Audit et également président de la Chambre de commerce et d’industrie région Normandie. Dans un environnement plus complexe, les entreprises ont besoin d’une organisation solide pour suivre leur activité. Or les petites entreprises ont souvent un suivi de leur trésorerie limité à la vision de leur solde bancaire, sans mesurer les effets sur la trésorerie et l’activité de l’inflation, des hausses de prix et de salaires. « Il faut que les entreprises soient capables de suivre leur activité et leur rentabilité au jour le jour pour résister. Les banques octroient de toute façon du crédit aux entreprises qui pilotent leur activité avec précision », observe Manuel Le Roux.

Mais les chiffres du crédit ne restituent pas forcément la réalité du terrain et des signes plus restrictifs qui apparaissent. « Les statistiques sur l’octroi de crédit affichent, certes, toujours une hausse mais il faut aussi prendre en considération les projets auxquels renoncent les entreprises du fait de la hausse des coûts du crédit. De même, les crédits sans garanties sont plus difficiles à obtenir, déclare Dominique Chesneau. Du fait d’une hausse des procédures collectives depuis six à huit mois pour retrouver les niveaux d’avant la crise du Covid, les banques sont plus restrictives dans l’octroi de crédit. »

Révision des marges

En outre, le resserrement monétaire pèse sur la liquidité et induit une hausse des prix. « Les marges sont restées stables pour les revolving credit facilities (RCF, crédits renouvelables), déclare Laurent Vignon. Il y a plus de tensions sur les term loans, les coûts des banques ayant augmenté car le coût de la liquidité est plus élevé pour les facilités tirées. On peut estimer de 25 à 50 points de base le supplément de marge sur ces crédits ». Le mouvement en serait juste à ses débuts. « Il faut s’attendre à une révision des marges à la hausse sur le crédit bancaire aux entreprises. Elle a déjà commencé : en moyenne, nous constatons, sur les opérations sur lesquelles nous intervenons, une hausse de 0,30 %, avec une disparité importante entre banques et, selon les situations, entre 0 et 1 % de hausse avant négociations », relève Matthieu Guillot, managing director chez Redbridge DTA.

Les marges sont restées stables pour les ‘revolving credit facilities’. Il y a plus de tensions sur les ‘term loans’ LAURENT VIGNON, responsable crédits syndiqués, zone Emea, à la Société Générale

Une grande part des crédits bancaires, de 60 % à 70 %, n’est toutefois pas indexée et la hausse des prix ne se répercute que progressivement, au fur et à mesure des tombées de financement. Mais la hausse des taux applicable, elle, peut contribuer à dégrader les profils de crédit et peser sur la disponibilité du crédit. « Cette hausse des coûts de financements va entraîner une détérioration significative de certains ratios de crédit, comme le ratio de couverture des intérêts par l’Ebitda, anticipe Didier Philouze, managing director chez Redgbridge DTA. Les entreprises ayant un endettement important doivent identifier tout point de faiblesse dans leur dossier de crédit et leur documentation de prêt et proactivement gérer ces points avec leurs banques. »

Crédits syndiqués

Le cabinet de conseil observe aussi des taux de sursouscription des crédits syndiqués en baisse, passant de 30 % le plus souvent il y a un an à une proportion de 20 %, voire 30 %, pour les meilleurs dossiers seulement. « Des crédits syndiqués sont mis en place pour des entreprises qui n’avaient jusque-là que du crédit bilatéral et qui ont besoin d’augmenter leur volume de crédit, confirme Louis de Longeaux, associé finance à Paris chez Herbert Smith Freehills. Nous venons de monter un dossier de ce type pour un groupe immobilier pour lequel les banques avaient ainsi atteint la limite de leur capacité de financement de manière bilatérale. »

Autre signe, les processus d’étude de crédit dans les banques se rallongent, notamment quand il y a un actionnaire financier. « Les banques gardent un solide appétit pour prêter même si leur attention est renforcée sur les leviers », explique Patricia Morand. Les banques invoquent là la pression exercée par la Banque centrale européenne qui recommande aux banques de ne pas augmenter les opérations quand le levier (ratio de dette nette sur Ebitda) excède 4.

Résultat, les entreprises multiplient les financements adossés à des actifs, à la fois pour éviter les contraintes renforcées du crédit bancaire et pour anticiper une possible restriction de leur accès au crédit… ■

L’ETAT CONTINUE DE S’ENGAGER

Le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) ne justifie pas, jusqu’ici, les craintes que cette perspective avait soulevées. En début d’année, sur les 106 milliards d’euros octroyés aux TPE/PME, 30 milliards avaient été remboursés et, en cas de difficulté pour les petites entreprises avec un PGE inférieur à 50.000 euros, des rééchelonnements sont possibles. De deux ou quatre ans supplémentaires par rapport au délai de six ans maximum prévu au départ.

Le crédit bancaire est par ailleurs complété pour les PME et ETI par des « Obligations Relance » et des prêts participatifs Relance (PPR) avec une maturité à huit ans et une garantie de l’Etat. « Les instruments, qui sont disponibles jusqu’en fin d’année, sont destinés aux entreprises en développement », précise Manuel Le Roux, directeur général de Talenz Audit et président de la Chambre de commerce et d’industrie région Normandie. Distribués par les banques, les PPR représentent 2 milliards au niveau national à ce jour et concernent 750 entreprises dont deux tiers d’ETI et un tiers de PME. Le produit décolle enfin, les banques ayant reçu en mars pas moins de 500 millions d’euros de sollicitations. Le fait est que le dispositif complète bien, avec un remboursement en partie in fine, les crédits syndiqués et bilatéraux. Le prix est de 5 % à 5,75 %, il est donc à présent en ligne avec les autres financements.

L’ESG RALENTIT LES DÉCISIONS DE CRÉDIT

Le sujet ESG nourrit le dialogue entre les banques et les entreprises mais il peut aussi être un frein à l’octroi de crédit. Début 2023, la Loan Market Association (LMA) a publié des Sustainability Linked Loan Principles (SLLP) fortement inspirés de ceux de l’association des marchés financiers (Icma) sur les sustainability linked bonds. « Or si l’obligataire coté implique la transparence par principe et concerne principalement de grandes entreprises avec des départements RSE fortement structurés, le financement bancaire est plus confidentiel et s’adresse à des entreprises de tailles très diverses, explique Louis de Longeaux, associé finance à Paris chez Herbert Smith Freehills. Imposer les mêmes critères que dans l’obligataire va complexifier les crédits intégrant ces mécanismes d’ajustement de marge, surtout pour les ETI. Les SLLP recommandent ainsi par exemple l’intervention d’un tiers expert pour émettre une second party opinion sur la pertinence et la robustesse des KPI (indicateurs clés de performance, NDLR) retenus, sur le degré d’ambition manifesté par les objectifs fixés et la crédibilité de la stratégie annoncée par l’entreprise pour les réaliser. Cela va donc compliquer le crédit et le surenchérir. »

Parfois même, il s’agira d’un facteur restrictif. « L’ESG constitue un nouveau paramètre important, conduisant les banques à réduire leurs engagements quand une entreprise ne présente pas un profil satisfaisant à cet égard », indique Laurent Vignon, responsable crédits syndiqués, zone Emea, à la Société Générale.