Universwiftnet : risquer n’est plus jouer

Universwiftnet, l'événement majeur des trésoriers d’entreprise, est cette année intégré à L’Agefi. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouvel élan ?

Hervé Postic : Universwiftnet, est l'événement majeur pour la relation banque entreprise et pour la technologie pour le trésorier. Universwiftnet fonctionne depuis toujours sur deux pattes : le cash et les risques. Sur ces deux pattes, nous avons essayé de construire quelque chose qui nous permette de faire des choses avant l'événement et après l’évènement. Alors lisez bien toutes les publications de L’Agefi avant et après le 13 juin prochain, notamment dans le nouvel espace dédié aux trésoriers : «Cash & Risk».

Vous nous avez habitués chaque année à proposer un thème qui anime de manière ludique la journée. Quel est le thème cette année ?

Hervé Postic : Nous avons décidé d’utiliser un jeu auquel tous les adolescents ont joué avec leurs parents. Ce jeu, c’est Risk. Nous sommes confrontés à de très nombreux risques. Silicon Valley Bank, c’est le risque de taux, mais c’est aussi le retour du risque de change. La guerre entre l’Ukraine et la Russie, c’est le risque de contrepartie, le risque d’embargo, le risque de sanctions, le risque géopolitique. Nous avons aussi le risque de fraude qui est une préoccupation permanente ou encore les attaques cyber. Tous ces risques sont au cœur de la vie du trésorier.