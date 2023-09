Rexecode préconise une moindre fiscalité locale de production en France

Rexecode a réalisé, à la demande du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (ETI), le Meti, un état des lieux de la fiscalité locale de production s’appliquant aux entreprises françaises. Cela alors que s’ouvre prochainement le débat parlementaire autour du projet de loi de Finances pour 2024. Et que le gouvernement a annoncé que la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue pour 2024, serait étalée jusqu’en 2027.

Couronne européenne

L’enquête met en lumière «un différentiel de compétitivité persistant entre la France et les autres pays européens, malgré les baisses d’impôts importantes accordées aux entreprises». Las, «dans un contexte de besoins croissants d’investissements dans la décarbonation et d’objectif de souveraineté industrielle, Rexecode souligne qu’il est important de poursuivre la baisse des impôts de production». Cette fiscalité, pointe l’institut, est un facteur important d’explication de l’écart de prélèvements avec les autres pays, même si les baisses intervenues en 2021 et 2023 ainsi que la suppression de la CVAE réduiraient significativement cet écart, toute chose égale par ailleurs, sans pour autant ôter sa couronne à la France. Ainsi, les prélèvements, nets des subventions de production et des aides à l’investissement, atteignaient 22,7% en France en 2019, un taux en repli de 2 points après les baisses d’impôts depuis lors et suppression de la CVAE. Ces prélèvements étaient en 2019 de 19,5% en Italie, 16,9% en Espagne et 13,6% en Allemagne, selon le relevé de Rexecode. Qui note que le différentiel est encore plus marqué pour les ETI, «qui ne bénéficient pas des mêmes exonérations d’impôts que les TPE et PME, et se voient donc plus souvent appliquer une imposition maximale». L’étude éclaire tout de même une baisse, mise en œuvre ou annoncée, des impôts de production de 1,4 point de valeur ajoutée sur la période 2021-2027 mais de 2,7 points pour les seules ETI.

Rexecode souligne en outre que si la compensation opérée par l’Etat en faveur des collectivités territoriales à l’occasion de la réforme des impôts de production de 2021 a conduit à des recettes budgétaires plus élevées pour ces collectivités, ces dernières «ont vu leur autonomie fiscale amoindrie, et le lien avec les entreprises potentiellement affaibli».