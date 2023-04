Quadient approfondit son offre de lettrage avec l’IA

Le spécialiste des solutions clients propose aux entreprises d’alléger la phase du lettrage. Cette étape clé de la facturation consiste à rapprocher les paiements reçus des ventes correspondantes et des clients concernés, et à les comptabiliser. Pour être essentielle au processus d’encaissement et à la collecte d’informations sur le chiffre d’affaires, elle n’en est pas moins souvent fastidieuse et chronophage. En outre, l’évolution des paiements en numérique a rajouté de la complexité aux opérations.

Expérience client

D’où le nouveau module de Quadient qui renforce son service à l’aide de l’intelligence artificielle et du machine learning. La solution permet t de reconnaître plus vite le chiffre d’affaires réalisé : lorsqu’un paiement a été reçu mais que le client n’a pas été reconnu, le moteur d’apprentissage automatique prend en compte les données, telles que le type de paiement, le montant et les données de versement, pour pouvoir l’identifier. De quoi approuver plus vite les paiements reçus et d’éviter de relancer les clients inutilement, ce qui n’est pas optimal pour la relation clients. La solution Comptes Clients by YayPay de Quadient couvre tout le processus de gestion des comptes clients, de la facturation jusqu’à l’encaissement, incluant la gestion du crédit, du recouvrement, des litiges et l’analyse des informations.