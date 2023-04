LVMH affiche sa qualité sur le marché obligataire

Pour sa première émission en trois ans sur le marché obligataire, LVMH a frappé fort. Le groupe de luxe a émis lundi 1 milliard d’euros d’obligations à court terme avec un spread négatif. «C’est une première», souligne une des banquiers du syndicat bancaire. Il y a deux semaines, Schneider Electric avait déjà émis une obligation à court terme sans prime au-dessus du taux midswaps trois semaines seulement après le déclenchement de la crise bancaire aux Etats-Unis avec les difficultés de Silicon Valley Bank (SVB).

Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale CIB et MUFG étaient teneurs de livre dans cette opération. DB a participé au placement Schneider également.

Après avoir publié la semaine passée son chiffre d’affaires du premier trimestre, LVMH a profité d’un contexte de marché stable pour lancer cette opération «opportuniste» à 2,5 ans (échéance octobre 2025), la société n’ayant pas de besoin de cash. Les fonds levés seront consacrés aux besoins de financement généraux (GCP). L’émission annoncée comme benchmark, c’est-à-dire d’un minimum de 500 millions d’euros, a été portée à 1 milliard d’euros après que le carnet d’ordres a atteint 3,6 milliards d’euros. Il ressort finalement à 2,7 milliards d’euros, après que le prix d’émission a été fixé sur la base d’une prime de crédit (spread) négative contre les taux midswaps. Le spread final est de -7 points de base (pb) contre un spread initial (IPT) de +15 pb. La prime d’émission (prime au-dessus de la courbe secondaire de LVMH) est également négative de 2 pb. Le spread est en revanche de 66,5 pb face au rendement de l’obligation d’Etat benchmark (emprunt allemand octobre 2025). Le coupon a été fixé à 3,375% et le rendement à l’émission (reoffer) à 3,402%.

Après l’émission de 750 millions d’euros (carnet d’ordres de 2,1 milliards d’euros) à 2 ans de Schneider avec une prime de crédit contre midswaps nulle, l’opération réalisée par LVMH repousse encore les limites sur le marché du crédit. En 2020 et 2021, la politique ultra-accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) et les taux négatifs avait déjà permis à plusieurs émetteurs d’émettre à rendement négatif. Ce spread négatif s’explique en partie par la pente de la courbe très inversée, la partie deux ans étant la plus élevée. «Cette opération permet de rééquilibrer les instruments de financement et de profiter de conditions attractives par rapport à leurs programmes court terme», souligne un banquier.

Haute qualité

Mais une telle configuration n’est possible que pour les émetteurs les mieux notés qui affichent les meilleurs fondamentaux de crédit. LVMH a d’ailleurs gagné un cran sur sa notation chez Standard & Poor’s à AA- par rapport à sa dernière émission en février 2020 (à l’époque une des tranches émises à 2 ans à taux variable avait été placée avec une marge de 13 pb).

Lundi, le groupe américain Cargilla obtenu un carnet d’ordres 8 fois supérieur à l’offre de 500 millions d’euros permettant de réduire de plus de 40 pb la prime de risque contre midswaps, signe de la forte demande des investisseurs

Si le nombre d’émissions sur le marché primaire est resté limité pendant la première quinzaine d’avril (en raison du pont de Pâques et du début de publication des résultats trimestriels), le marché est porteur comme le montrent les carnets d’ordres et le resserrement des spreads de crédit à leur niveau d’avant SVB. «Le marché ‘investment grade’ (IG) a été très calme au cours de la première quinzaine d’avril, or nous nous attendions à des volumes plus importants, relève Juan Valencia, stratégiste chez Société Générale CIB. Nous avons eu quelques annonces d’IG et d’obligations ‘high yield’ à venir, ce qui est de bon augure pour l’ensemble des marchés du crédit, car les nouvelles émissions témoignent de la confiance et de l’appétit pour la classe d’actifs.» Les volumes d'émission sont encore insuffisants pour satisfaire la demande, ce qui devrait être un soutien pour les spreads de crédit.

