L’Etat annonce un report surprise de la facturation électronique

La rumeur courait depuis quelques jours, mais elle semblait peu étayée. Finalement, un communiqué de Bercy est venu confirmer vendredi 28 juillet le report de la facturation électronique : la mise en œuvre par les grandes entreprises à partir du 1er juillet 2024 est ajournée, suite, selon le communiqué, aux « échanges avec les fédérations professionnelles, entreprises et éditeurs de logiciel », dans le cadre des préparatifs.

Aucune explication plus précise n’est donnée, ni aucune précision sur la durée du report, Bercy renvoyant aux travaux de préparation du projet de loi de finance 2024 pour fixer le nouveau calendrier.

Une réforme profonde

Les professionnels concernés, notamment les candidats pour être «plateforme de dématérialisation partenaire de l’Etat» (PDP) n’ont pas connaissance d’un report de la phase pilote de test pour laquelle ils sont souvent candidats et qui doit commencer le 1er janvier 2024. « Nous sommes prêts dans la mesure des spécifications qui nous ont été données, indique Thomas Honegger, directeur général d’Esker. Ce report sera une opportunité pour mener les préparatifs des entreprises dans la sérénité.» Il y a une semaine, le Président du Medef, Patrick Martin, avait demandé un report.

Le fait est que le chantier est de grande envergure – la dématérialisation des factures et le reporting sur la TVA à l’Etat.«Il s’agit d’une réforme très structurante et le supplément de temps en perspective va permettre une préparation plus approfondie, concernant les process et les métiers, avec de nombreuses implications», considère Yann Ravel-Sibillot, directeur général de Flowie, plateforme de gestion de factures et de paiements.

Un cap inchangé

Il y a deux semaines, l’Allemagne, qui avait prévu une mise en place entre 2024 et 2028, a annoncé qu’elle décalait le démarrage à 2025. Mais s’agissant d’une tendance mondiale, la bascule vers la facturation électronique n’est en rien mise de côté, c’est une certitude. «Le report ne change pas le cap de la digitalisation qui est engagé. Les organisations doivent maintenir leurs efforts et la dynamique pour assurer leur transition facturation électronique, recommande Magali Pelletier, responsable des solutions aux entreprises chez Itesoft. Car au-delà de la facture, c’est bien l’ensemble du processus de facturation qui est en jeu. Et la non-conformité ne sera pas une option. »