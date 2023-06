Les entreprises veulent investir dans leurs systèmes de paiement

Les systèmes de paiement à la disposition des entreprises ont une large marge d’amélioration. Pas moins de 97% des entreprises européennes rencontrent des problèmes à cet égard, selon une étude menée par Numeral, en partenariat avec OpinionWay auprès de plus de 900 cadres et dirigeants d’équipes financières. Dans 90% des cas, les décisionnaires comptent investir dans une mise à niveau de leurs opérations de paiement dans les 18 mois à venir. Dans plus de la moitié des cas, l’investissement atteindra 100 000 euros ou plus et près du cinquième des répondants évoquent une mise de fonds supérieure au million d’euros. Il est vrai que près de 30% des entreprises utilisent encore des feuilles de calcul de type Excel pour gérer leurs opérations de paiement et plus des deux tiers évaluent à plus du quart les cas où la gestion des paiements de leur entreprise reste manuelle. Du coup, la très grande majorité des responsables s’attendent à des retours sur investissement significatifs…

Fragmentation

Parmi les causes d’inefficience, la fragmentation des systèmes et des organisations, les entreprises comptant au moins trois banques prestataires. Une stratégie elle-même guidée par la gestion des risques et les besoins de l’expansion à l’étranger.

Résultat de ces traitements non industrialisés, les entreprises voient les risques se multiplier et ne disposent pas d’un reporting rapide sur les transactions, tout en subissant les effets d’erreurs manuelles, en interne et vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux