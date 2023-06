Jorn Lambert (Mastercard) : «Nous voulons faciliter l’usage des blockchains»

L’Agefi : Lors de la table ronde sur les cryptoactifs, vous avez montré à la fois de l’enthousiasme et du scepticisme à l’égard des cryptoactifs, pouvez-vous expliquer votre position ?

Jorn Lambert : Il faut faire une distinction importante, aujourd’hui 95% des activités liées aux cryptos sont de l’ordre du trading et ce n’est pas notre métier. La technologie de la blockchain apporte beaucoup dès lors qu’il s’agit de stocker et échanger des actifs, comme avec la certification de la propriété d’un actif. Mais cette technologie peut ne pas réaliser son plein potentiel à moins d’être adoptée par l’industrie financière traditionnelle. Nous avons besoin d’un vrai soutien de l’industrie pour sortir d’un usage de niche.

Qu’est-ce qui permettrait cette montée en charge, selon vous ?

Ce sont les cas d’usage : la valeur d’une technologie réside dans son utilité dans la vraie vie. La blockchain et les cryptos ont le potentiel pour contribuer aux paiements internationaux, à la gestion de la liquidité, à la réduction des coûts, ce qui peut améliorer considérablement le financement de la chaîne d’approvisionnement. Mais avant cela, plusieurs problèmes doivent être résolus.

Lesquels ?

D’abord, l’identité : aucun établissement financier ne peut travailler et être véritablement conforme sans connaître sa contrepartie, nous devons y travailler collectivement. Trouver un moyen d’apporter plus de transparence à ces transactions. Ensuite, la finance a besoin d’une monnaie d’échange : cela pourrait prendre la forme d’un stablecoin, d’une monnaie numérique de banque centrale… Il y a encore une opportunité à saisir. La Banque de France, notamment, travaille sur la tokenisation de la monnaie et des actifs. Enfin, la confiance dans la technologie elle-même est fondamentale. De réels progrès sont en cours sur ce sujet. Mais tant que ces questions ne seront pas réglées, les institutions financières ne se lanceront pas tête baissée dans la crypto, il faudra sans doute encore trois à cinq ans. D’ailleurs, dans le domaine des paiements, tout prend du temps.

Que fait Mastercard dans ce contexte ?

Mastercard ne compte pas créer sa propre blockchain, mais nous voulons être capables d’utiliser plusieurs blockchains, et permettre le choix et l’interopérabilité dans cet espace. Or, pour conduire une activité économique, il est indispensable d’établir un environnement sécurisé dans lequel chacun est identifié. Notre approche repose donc sur la création d’«enclaves» mises à disposition des banques ou des portefeuilles électroniques. Nous avons récemment lancé Mastercard Crypto Credential, une solution pour aider à établir des normes et une infrastructure commune qui permettront aux entreprises et aux particuliers d’utiliser les réseaux blockchain en confiance. L’idée est d’adapter le niveau de sécurité à chaque cas d’usage, et donc les informations certifiées nécessaires à un échange (identité, âge, adresse, pays…).

Nous souhaitons également proposer des technologies qui facilitent les usages sur les blockchains. Par exemple, nous travaillons sur une technologie permettant de fournir des noms d’utilisateurs simples pour que les utilisateurs s’échangent plus facilement leurs adresses de portefeuilles, ou encore sur un dispositif d’information plus complète sur les transactions en blockchain afin de garantir leur déroulement, ou sur un service de vérification d’adresses qui assure la conformité à la Travel Rule lors des transactions transfrontalières. Nous avons déjà mis à disposition de développeurs des API (interfaces de programmation) et avançons avec des partenaires sur différents cas d’usage. Nous travaillons par exemple avec plusieurs fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaie afin de faciliter les transferts entre les Etats-Unis et l’Amérique latine et les Caraïbes.

Vous faites entrer la blockchain dans l'ère de la conformité ?

C’est la preuve qu’il reste possible d’innover tout en prenant en compte et respectant les règles. Et c’est ce que nous faisons en continuant de faire croître notre réseau d’acceptation qui atteint désormais les 100 millions de points de vente, soit un doublement sur les cinq dernières années. Cette empreinte prendra une autre dimension avec la transformation des téléphones mobiles en points d’acceptation, le réseau passera alors à des dizaines de millions de points de vente. Et plus un réseau s’agrandit, plus la valeur qu’il crée est exponentielle.

