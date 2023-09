Finastra s’allie à Microsoft sur le financement des échanges commerciaux

Finastra s’associe à Microsoft pour mettre sa plate forme Trade Innovation à la pointe de l’innovation. Sa solution en cloud permet déjà aux banques et acteurs financiers de la chaîne d’approvisionnement d’avoir accès, via des API (interface de programmation applicative) aux innovations des fintechs qui se font jour dans le commerce international. Le fait est que la digitalisation du cycle des transactions constitue un chantier de longue haleine. En s’associant avec Microsoft Azure, Finastra se dote d’une architecture composée de « micro-services », garantie d’agilité et de flexibilité pour les banques. De même, les évolutions, technologiques comme réglementaires, pourront être intégrées facilement au fur et à mesure des innovations.

Accès à tout l'écosystème

De quoi aider les banques et autres acheteurs financiers de la chaîne d’approvisionnement qui veulent répondre aux attentes des entreprises, intéressées par des informations transparentes et des accès facilités à tout l’écosystème de commerce numérique. En effet, même si elle est encore loin d’être achevée, la digitalisation des opérations de financement du commerce et de la chaîne d’approvisionnement progresse régulièrement au long du cycle des transactions.