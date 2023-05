Diapason et Trustpair se connectent pour lutter contre la fraude au virement

La fraude au paiement représente une préoccupation forte des trésoriers, elle intéresse donc Diapason. L’éditeur de logiciel de trésorerie s’est fait fort, depuis son lancement il y a une dizaine d’années, d’offrir une solution centralisée et complète de gestion de trésorerie, pour surveiller le niveau de cash, gérer les risques et les couvertures ainsi que les paiements. La sécurité des paiements est déjà au cœur de sa solution : elle intègre les chaînes de validation, prévoit une authentification forte avec pistes d’audit. Et voici que le dispositif est renforcé grâce à une collaboration avec Trustpair, spécialiste de la lutte contre la fraude au paiement.

Digitalisation

Concrètement, Trustpair contrôle si la société destinataire d’un paiement existe, si le compte désigné pour recevoir les fonds existe et fait l’objet de sanctions et vérifie qu’il y a bien une corrélation entre le bénéficiaire et le compte. Créé en France en 2007, Trustpair s’est progressivement développé dans le monde et ajoute en permanence de nouvelles sources de données pour son travail de vérification. En pratique, la solution de Trustpair s’utilise en mode saas (service bureau) et peut se connecter à tout système de l’entreprise.

Les deux acteurs ont décidé de se doter d’un connecteur – une API (interface de programmation) jouant ce rôle - de façon à augmenter le niveau de digitalisation et donc la sécurité des paiements tout en réduisant le temps passé en contrôle manuel. « Pour les paiements vers l’extérieur d’une entreprise utilisant la solution de trésorerie de Diapason, la connexion à Trustpair permet, dès la réception de l’ordre de paiement par l’outil de trésorerie, la communication de l’Iban (international bank account number) à Trustpair et la récupération du résultat du contrôle, explique Alexandre Sortais, directeur Professional Services de Diapason. En outre, nous allons mettre en place une connectivité pour l’envoi de la base tiers qui est dans Diapason à Trustpair, ce qui permettra des « nettoyages » (contrôles) systématiques. »

Avec cette solution, le trésorier peut ainsi voir immédiatement le résultat des contrôles. En cas de risque de fraude, le paiement est automatiquement arrêté et un responsable doit intervenir pour le débloquer. Le connecteur vient d’être proposée aux clients de Diapason – une centaine de grands groupes et d’ETI - et est en cours d’installation chez quelques-uns d’entre eux.