Decathlon déploie de nouveaux terminaux mobiles en France

Decathlon est en pleine révision de ses pratiques de paiement. Le groupe, dirigé depuis mars 2022 par Barbara Martin Coppola, est présent dans 60 pays et a réalisé 18 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il a toujours favorisé l’esprit entrepreneurial lors de son implantation à l’étranger et laissé ses collaborateurs organiser leur filiale et choisir leurs partenaires librement. C’est ainsi qu’il travaille avec plus de 70 prestataires de services de paiement et de multiples banques locales, sans contrat cadre, et donc sans maîtrise des coûts.

Stratégie «data driven»

Une nouvelle stratégie est désormais mise en œuvre : «notre ligne directrice est la data qui doit nous permettre de proposer le bon produit et le bon service, a expliqué Maxime Hochart, leader paiements de Decathlon, lors d’une réunion sur le futur du paiement organisée début juin par Lyra, fintech française du paiement installée à Toulouse. Par exemple, nous voulons être capables de proposer l’encaissement avec Alipay ou WeChatpaydans notre magasin de La Madeleine à Paris, car il est fréquenté par la clientèle asiatique, nous envisageons même de recruter des vendeurs chinois. Pour prendre ce genre de décisions, nous avons besoin de mieux connaître nos clients. »

Pour l’heure, le groupe travaille avec 32 prestataires de paiement en ligne et avec 45 prestataires de paiement en magasin, acteurs locaux des pays où se trouvent ses magasins. Pour rationaliser ces partenariats, le groupe souhaite créer un catalogue de prestataires de paiement avec des offres variées à prix négocié, et le mettre à la disposition des différents pays. Ainsi, Maxime Hochart compte bien optimiser la chaîne de valeur des paiements.

Et comme Decathlon souhaite devenir un «digital giant», il a dû se transformer. C’est pourquoi plusieurs décisions ont déjà été prises, comme l’arrêt de l’acceptation du chèque dès la fin 2023, et le déploiement sous forme de prototype du scan & go, qui évite de faire la queue en caisses. L’enseigne compte aussi créer son propre orchestrateur de paiement, mettre en place la tokenisation pour tracer ses clients dans leur parcours multicanal afin de les reconnaître, et intégrer de nouveaux outils de lutte contre la fraude, notamment pour mieux évaluer les risques liés aux paiements fractionnés.

A lire aussi:

Terminaux mobiles polyvalents

L’un des projets en cours est le renouvellement des soft PoS, ces terminaux mobiles sous Android qui permettent à la fois de consulter les stocks, de traiter la fidélité et d’encaisser les paiements cartes ou les paiements en plusieurs fois. La solution précédemment utilisée comprenait un boîtier à appairer avec un smartphone et présentait certains inconvénients. «C’est pour cette raison que seulement 120 magasins sur 330 l’ont effectivement utilisée, détaille Maxime Hochart. Un nouveau prototype est en cours sur une dizaine de magasins avec le fournisseur grec Viva Wallet : plus besoin de boîtier complémentaire, tous les smartphones ont été renouvelés, les parcours sont nettement plus fluides. En trois mois, nous avons réalisé plus de paiements qu’en un an avec la précédente solution, y compris sur des ventes haut de gamme à plusieurs milliers d’euros.» D’ailleurs, contrairement aux attentes, les clients ne montrent pas de réticence à saisir leur code PIN directement sur le soft PoS.

Outre cette nouvelle praticité, le leader paiements mise également sur ce dispositif comme solution de secours en cas d’incident monétique, comme cela s’était produit en 2021 où les lignes de caisses avaient été bloquées quelques heures, une heure de ventes en moins ayant coûté 2 millions d’euros de chiffre d’affaires au groupe. Cette nouvelle solution doit encore être présentée aux instances représentatives du personnel avant d’être déployée sur la France entière.