Crédit Agricole et Coface s’associent pour aider les entreprises à l’international

Le dynamisme de l’activité est à chercher à l’étranger plus qu’en France, les taux de croissance des entreprises dont l’activité est internationale le démontrent sans ambiguïté. Pour aider les PME et ETI, confrontées aux inconnues de marchés lointains, Crédit Agricole s’associe à Coface, assureur-crédit spécialiste des risques étrangers.

Les Caisses régionales du groupe coopératif présenteront ainsi à leurs entreprises clientes les solutions crées par Coface, pour identifier les risques de défaut et s’en protéger avec de l’assurance et un service de recouvrement. L’ex assureur de crédit export public dispose des analyses de 700 experts des risques dans le monde et d’un réseau couvrant 200 pays. De quoi permettre aux PME et ETI clientes du groupe Crédit Agricole – qui sert 84 000 entreprises au total – d’accéder à un accompagnement spécialisé à l’export.

L’information avant tout

En outre, Coface propose un service de veille financière sur les risques par pays, par secteurs et sociétés, permettant de guider l’action commerciale des entreprises, dans les ventes, l’approvisionnement ou les implantations. La société a également lancé une solution interactive permettant aux entreprises d’avoir des données en temps réel, Urba 360 et donc offrant une maîtrise du risque client dès le début de la relation. Grâce aux nouvelles technologies et à la prise en compte de données en masse, la base d’informations mise à la disposition des entreprises permet aussi des analyses. Lancée il y a trois ans avec une équipe de 20 personnes, l’offre mobilise 360 personnes aujourd’hui.