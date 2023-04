Air France-KLM obtient 2,2 milliards d’euros de crédits renouvelables

Le transporteur aérien Air France-KLM et ses filiales Air France et KLM ont annoncé mardi la signature avec un pool d’institutions financières internationales de deux lignes de crédit renouvelables, ou RCF, liées au développement durable pour un montant total de 2,2 milliards d’euros.

«Ces RCF indexées sur des objectifs de développement durable permettent d’aligner les outils financiers du groupe à sa trajectoire de décarbonation», a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.

Dans le détail, Air France-KLM et Air France, en qualité de co-emprunteurs, ont signé une RCF liée au développement durable de 1,2 milliard d’euros, tandis que KLM a signé une RCF indexée sur des indicateurs de performance ESG (environnement, social et gouvernance) de 1 milliard d’euros.

«Cette ligne remplace à la fois le prêt direct accordé par l’Etat néerlandais et la facilité de crédit garantie par l’Etat néerlandais, qui ont tous deux été annulés par KLM», a précisé Air France-KLM. Les deux RCF prévoient un ajustement de la marge de crédit en fonction de l’atteinte d’objectifs ESG telles que la réduction des émissions unitaires de CO2 ou l’augmentation de la part du carburant durable, entre autres.

De nombreuses banques mobilisées

La ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d’euros a une échéance initiale fixée à 2026 avec deux options d’extension d’un an. Elle est coordonnée par Crédit Agricole CIB (CACIB) et Natixis et a été conclue avec un syndicat de 15 banques.

La RCF de 1 milliard d’euros signé par KLM a une échéance à 2027 avec, également, deux options d’extension d’un an. Elle a été coordonnée par ABN AMRO, ING et Rabobank, avec un syndicat de 14 banques. CACIB a assuré le rôle de coordinateur pour les objectifs de développement durable.

