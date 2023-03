Air France-KLM met les gaz et réfléchit déjà à la consolidation sectorielle

Air France-KLM prend de l’altitude. Le transporteur aérien s’est offert en fin de semaine un net rebond boursier avec un gain de 5,32% à 1,76 euros après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le groupe a également indiqué qu’il sortirait prochainement du cadre contraignant des aides d’Etat mises en place pendant la crise sanitaire.

« Nous avons tourné la page du Covid », s’est félicité le directeur général du groupe, Ben Smith, dans un communiqué.

La compagnie aérienne a renoué avec les bénéfices et réalisé un chiffre d’affaires record au quatrième trimestre, tandis que son résultat d’exploitation, très surveillé, a dépassé le consensus grâce au dynamisme des prix sur les lignes long-courriers, commentent les analystes de Citi dans une note de recherche. Le résultat d’exploitation a baissé à 134 millions d’euros au quatrième trimestre, à comparer à 179 millions d’euros un an plus tôt, mais il a tout de même dépassé le consensus de 110 millions d’euros, notent les analystes.

Sur l’ensemble de l’année écoulée, le transporteur aérien a dégagé un bénéfice net de 728 millions d’euros, contre une perte de 3,29 milliards d’euros en 2021, et un résultat d’exploitation de 1,19 milliard d’euros, après une perte de 1,63 milliard d’euros.

Air France-KLM se montre « confiant » dans la poursuite de la reprise du trafic et prévoit d’atteindre cette année 95% à 100% de ses capacités d’avant la crise sanitaire, contre 85% en 2022. Le groupe devrait notamment bénéficier d’un rebond du trafic de et vers l’Asie après la réouverture des frontières chinoises. A ce stade, les réservations pour le premier et le deuxième trimestre sont proches de leur niveau de 2019 et les prix moyens restent « robustes », a précisé la compagnie.

Mais le groupe devra également faire face à des vents contraires, notamment une hausse du coût du carburant et de la main d'œuvre. Il n’a pas fourni d’objectif chiffré pour l’année en cours, si ce n’est une stabilité des dépenses d’investissement (Capex) et des coûts unitaires hors carburant.

Consolidation du secteur

En l’absence d’objectif de résultat d’exploitation, les indications d’Air France-KLM pour l’année en cours sont « difficiles à lire » soulignent les analystes de Stifel, qui maintiennent leur recommandation « conserver » et leur objectif de cours de 1,2 euro sur le titre. La banque se dit également préoccupée par la situation bilantielle du groupe qui fait apparaître un déficit de fonds propres de 3 milliards d’euros à la fin 2022.

Air France-KLM a précisé qu’il entendait combler ce déficit en 2023 au moyen d’opérations non dilutives telles que des financements en quasi-fonds propres.

Le transporteur entend également sortir très prochainement du carcan des aides d’Etat, en remboursant 2,5 milliards d’euros de prêt garanti par l’Etat (PGE) et en refinançant d’ici à la fin avril quelque 600 millions d’euros d’obligations hybrides. La Commission européenne a en effet approuvé jeudi la conversion de ces titres en « instruments hybrides perpétuels », toujours détenus par l’Etat mais qui ne seront plus considérés comme des aides d’Etat.

Ces opérations n’auront pas d’incidence sur la structure du capital mais elles doivent permettre au groupe de retrouver des marges de manœuvre financières et stratégiques, et de participer à la consolidation en cours du secteur. Dans un entretien aux Echos, Ben Smith a estimé que de nombreuses compagnies en Europe présentaient un intérêt pour Air France-KLM, notamment TAP Air Portugal dont le processus de privatisation vient de démarrer.

Le directeur général a par ailleurs relativisé l'échec des discussions avec le gouvernement italien autour d’une prise de participation dans ITA Airways. Air France-KLM a pris part au processus engagé pour la privatisation d’ITA en tant que membre d’un consortium incluant Delta Air Lines et le fonds Certares, mais le groupe ne souhaitait pas engager de participation directe. Rome a finalement choisi d’ouvrir des négociations exclusives avec l’allemand Lufthansa.