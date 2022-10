Orange ne s'interdit aucune option pour l'avenir de sa filiale bancaire

L'opérateur télécoms va-t-il se délester de sa filiale bancaire ? Mercredi en début de journée, Les Echos ont rapporté qu'Orange avait mandaté la banque d'affaires Lazard en vue de la cession d'Orange Bank.

«Comme pour l'ensemble de ses activités, Orange évalue ses opportunités afin de renforcer les positions de sa banque, dont une cession n'est pas à l'ordre du jour», prévient toutefois une source proche du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones. «Mais dans le cadre d'une telle revue, le groupe pourrait ponctuellement mener des discussions préliminaires avec différents partenaires potentiels afin d'analyser l'intérêt d'un futur partenariat», a complété cette source.

L'opérateur de télécommunications a par ailleurs indiqué mercredi envisager toutes les opportunités afin de développer les activités de sa filiale bancaire Orange Bank et soutenir sa croissance, dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones.

Nombreuses pertes

«La nouvelle direction d'Orange Bank est pleinement engagée sur la poursuite de sa stratégie de valeur afin d'apporter le meilleur service possible pour ses clients tout en avançant vers l'équilibre financier», a ajouté un porte-parole d'Orange.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Lazard n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Depuis son lancement en 2017, Orange Bank n'a cessé d'accumuler les pertes. Sur les quatre derniers exercices, elles ressortent à 809 millions d'euros. A fin juin dernier, Orange Bank comptait 1,9 million de clients en France et en Espagne - en excluant un stock résiduel de 250.000 clients de Groupama Banque n'ayant pas migré vers l'offre Orange Bank - et 800.000 clients en Côte d'Ivoire où elle a lancé en juillet 2020 une offre de micro-crédit et d'assurance.