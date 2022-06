ING France repart en conquête dans la banque de gros

Le cap est fixé. Quelques semaines après avoir signé un accord définitif de partenariat avec Boursorama qui entérine son retrait de la banque de particuliers en France, ING affirme ses ambitions sur le marché tricolore. «La banque de financement et d’investissement (BFI) d’ING a pour objectif de renforcer sa position de banque étrangère de référence opérant en France», selon un communiqué. Car le groupe a beau tirer un trait sur 700.000 clients retail – le process devrait être terminé d’ici la fin de l’année –, il est toujours présent dans la banque de gros avec 200 collaborateurs. «ING n’est pas une banque globale ni une banque universelle. C’est une banque européenne avec des lignes métiers forts», résume Thomas Labergère, recruté chez Citi pour diriger la BFI en 2021.

Pour atteindre l’objectif d’un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros d’ici 2026 et un taux de croissance annuel moyen de 5% dans le cadre d’un plan intitulé «Racing to 2024» lancé en mars, la banque veut d’abord retenir ses talents en misant sur la visibilité de sa marque. D’ici mi-2023, elle quittera par ailleurs les 5.000 mètres carrés qu’elle occupe dans le 12e arrondissement avec ses 700 salariés pour s’installer dans 2.000 mètres carrés après avoir vu deux tiers de ses effectifs quitter le groupe. ING en France veut aussi renforcer ses liens avec ses clients existants et «élargir son champ d’action à travers l’acquisition de nouveaux clients dans des secteurs clés, à l’instar du transport et de la logistique».

RoE supérieur à 10%

Surtout, si ses revenus ont crû en 2021 notamment grâce à l’activité soutenue des clients français hors de France, la banque entend devenir «une des banques référentes en matière de finance durable pour les clients français». Laurent Bassi, directeur de l’activité capital structuring & advisory, vient d’être nommé directeur des financements durables pour développer l’activité : «Notre ambition est d’être le leader du marché de la finance durable », indique-t-il. ING en France a conclu plus de 80 transactions durables pour plus de 60 clients.

Cette feuille de route s’inscrit dans les objectifs à horizon 2025 du groupe aux 57.000 employés et 18 milliards d’euros de produit net bancaire, dont un tiers dans la BFI, dévoilés mi-juin. Sur ce segment, destiné à être un relais de croissance grâce à son réseau de 40 pays, son expertise sectorielle et en finance durable, ING vise un rendement des capitaux propres (RoE) supérieur à 10% d’ici 2025.