La Société Générale va allouer plus de capital au leasing et à l’Europe centrale

Frédéric Oudéa, qui a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait quitter la direction générale de la Société Générale en mai 2023, s’est exprimé sur ses priorités pour l’année à venir. Invité par Goldman Sachs à sa conférence dédiée à la finance européenne, à Rome, le directeur général de la banque de la Défense a précisé que celle-ci prévoyait d’allouer plus de capital à ses opérations les plus rentables, notamment ses activités en Europe centrale et de l’Est et le leasing automobile. La Société Générale a annoncé, le 6 janvier dernier, le rachat de Leaseplan afin de faire d’ALD Automotive «le leader de la mobilité» et «le troisième pilier» du groupe, aux côtés de la banque de détail et de la banque de financement et d’investissement.