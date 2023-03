La fintech britannique Fundpath lève 4 millions de livres

Fundpath vient de lever 4 millions de livres à l’occasion d’un tour de table soutenu par le fonds de capital-investissement Fuel Ventures. La fintech britannique se donne pour mission de connecter plus facilement les acheteurs de fonds professionnels et allocataires aux gestionnaires d’actifs. Concrètement, les investisseurs (allocataires et acheteurs de fonds) partagent des informations-clé comme les noms des personnes responsables de la sélection de fonds mais aussi des paramètres, des intérêts voire des intentions d’achats de fonds, de façon sécurisée avec les sociétés de gestion. De leur côté, les équipes de ventes des gestionnaires d’actifs peuvent transmettre des informations jugées pertinentes par rapport aux critères recherchés par les investisseurs.

Sur son site, Fundpath estime qu’un gérant de portefeuille, qui achète des fonds, passe plus de 5% de son temps en moyenne chaque jour à répondre à des appels ou des courriels non pertinents. La fintech estime aussi que plus de 90% des vendeurs dans l’industrie de la gestion d’actifs ont besoin de davantage d’informations sur leurs clients.

Trois des quatre cofondateurs sont les anciens créateurs et dirigeants de l’ancien groupe de médias britannique Last Word Media, qui éditait les revues Expert Investor, ESG Clarity ou encore Portfolio Adviser.

Les 4 millions de livres apportés par Fuel Ventures doivent servir au développement des systèmes et de la data de Fundpath ainsi qu’à des investissements technologiques.