Trouvez-vous pertinente la proposition de l’Esma sur les noms de fonds utilisant des termes ESG ou durable ?

Nous soutenons l’adoption d’un cadre unique européen sur l’utilisation des termes « ESG » et « investissement durable » dans le nom des fonds d’investissement. A ce jour, les règles en la matière restent en effet très fragmentées d’un Etat à l’autre. Néanmoins, la proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) d’utiliser des seuils absolus, à la fois sur « ESG » et « investissement durable » (respectivement 80 % et 50 % du portefeuille), n’est pas l’approche recommandée par BNPP AM. L’absence de définitions claires sur les termes ESG, investissement durable, mais également sur la base de calcul de ces ratios, ne garantit pas que des taux élevés identifient les fonds qui effectuent une réelle réallocation des investissements vers une économie plus durable. Nous considérons que l’application d’une approche « relative » est beaucoup plus pertinente : il s’agit de comparer la proportion d’investissement durable d’un fonds avec son indice de référence ou univers d’investissement. Si celle-ci est supérieure à celle de l’indice de référence, le fonds peut utiliser un terme « ESG » dans son nom. Si elle est significativement supérieure à ce benchmark, le terme « investissement durable » peut être intégré.

La plupart des portefeuilles BNPP AM sont surpondérés. Le niveau est variable selon la classification du fonds d’investissement en article 8 ou article 9 selon SFDR, avec une distinction complémentaire entre des fonds « article 8 standards » et « article 8 + », dont les critères de durabilité sont plus élevés (par exemple le respect d’un label tel que le label ISR).