Nicolas Komilikis : « Amiral Gestion peut vivre longtemps indépendamment du parcours individuel de ses actionnaires »

Plusieurs sociétés de gestion indépendantes sont entrées ou vont entrer dans le giron de plus grands groupes - comme Mandarine ou LFDE. Pourriez-vous emprunter le même chemin ?

Non, ce n’est pas au programme ! Les récentes opérations d’adossement sont plutôt liées à des problématiques de succession du fondateur et actionnaire principal. Or, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Le capital d’Amiral Gestion est bien réparti entre les associés historiques et tous les autres salariés sont également actionnaires. Enfin, même si la société fête ses 20 ans cette année, les principaux managers et associés d’Amiral Gestion sont relativement jeunes - entre 40 et 50 ans.

Ainsi, l’histoire d’Amiral Gestion est déconnectée de l’histoire individuelle des personnes qui la composent. Si, un jour, un des associés veut passer à autre chose, nous n’aurons pas besoin de vendre la société. Pour renforcer sa pérennité, nous disposons d’un comité de direction doté de huit personnes, qui prend des décisions de manière collégiale.

Bref, notre entreprise, si elle se développe et fonctionne bien, peut vivre très longtemps indépendamment du parcours individuel de ses actionnaires et dirigeants. Cela donne des perspectives aux jeunes que nous recrutons.

Le besoin de s’adosser pour une société de gestion peut aussi être ressenti lorsqu’il existe des problèmes de rentabilité ou de taille critique. Mais cela ne nous concerne pas non plus. Nous évoluons dans un secteur assez rentable et nous gérons 3,8 milliards d’euros aujourd’hui, un niveau supérieur au seuil de la taille critique.

Avez-vous délibérément choisi un mode de fonctionnement qui ne soit pas lié à une seule personne ? Ou cela s’est-il fait de manière naturelle ?

Les deux. Nous avons eu une approche très collective dès le début avec ce souhait des fondateurs de partager le capital avec l’ensemble des salariés. A mesure que nous avons recruté des jeunes, nous avons poursuivi et promu cette culture du partage du capital et de l’alignement d’intérêt. Notre gouvernance est structurée pour perdurer, avec un comex élargi, un capital bien réparti et aucun droit de veto.

Quels ont été les faits marquants en 2022 pour Amiral Gestion ?

Ce fut une année assez riche et intéressante. Côté institutionnel, après 5 ans de gestion, nous avons été reconduits par l’Erafp pour un mandat majeur sur notre expertise historique des petites valeurs françaises.

Parallèlement, nous avons élargi notre Sicav Sextant avec de nouvelles stratégies.

Nous avons lancé le fonds Sextant Quality Focus, à la faveur du recrutement de Vincent Mercadier, début 2022. Ce dernier nous apporte sa connaissance des grandes capitalisations américaine et internationale, complémentaire de notre expertise sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes.

Nous avons aussi créé un fonds climat, à l’issue d’une longue maturation sur le sujet. Nous avons beaucoup réfléchi au rôle que nous pourrions avoir dans le financement de la transition et nous avons choisi de nous concentrer sur les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, parent pauvre des fonds climat, qui ont le plus souvent un biais plutôt large cap internationales. Autre originalité pour ce fonds : nous nous intéressons aux entreprises de tous les secteurs et avons une politique forte d’engagement.

Dans la même logique, nous avons sorti une stratégie tech, en transformant notre fonds Sextant Europe en Sextant Tech car il est difficile de faire l’impasse sur les Etats-Unis ou l’Asie, ces zones étant clés et interconnectées avec l’Europe.

Enfin, de façon opportuniste, parce que les marchés obligataires le permettaient, nous avons lancé Sextant 2027, notre premier fonds daté obligataire.

Nous ne voulons absolument pas faire de la gestion thématique. Nicolas Komilikis

Ne seriez-vous pas en train de mettre en place une gamme de gestion thématique ?

Non. Nous ne voulons absolument pas faire de la gestion thématique. Pour nous, le climat et la tech ne sont pas des thématiques, mais des tendances séculaires qui transforment tous les segments de l’économie. C’est en tout cas comme cela que nous les abordons.

Notre fonds climat est un fonds d’accélération de la transition dans une grande diversité de secteurs et de configuration, c’est surtout un fonds d’engagement, donc plutôt un fonds ISR qu’un fonds thématique. Il est à ce titre article 9. La tech peut sembler plus thématique. Mais ce sujet concerne des pans importants de l’économie. C’est une lame de fonds qui est essentielle aujourd’hui, qu’il s’agisse de la transition et de la réindustrialisation, qui sont les grands enjeux de demain.

Allez-vous poursuivre le développement de votre gamme ?

Nous allons continuer à étendre notre gamme cette année avec un fonds dédié aux entrepreneurs européens. En se positionnant sur une tranche de 1 à 7 milliards d’euros de capitalisation boursière, ce fonds sera complémentaire à Sextant PME, un produit clairement small caps puisqu’éligible au PEA PME.

Une fois que ce fonds aura vu le jour, nous nous arrêterons là. Nous n’avons pas vocation à multiplier les lancements de fonds. Nous voulons garder une offre de taille raisonnable - aujourd’hui, la gamme Sextant se compose de onze fonds.

N’avez-vous pas aussi un projet de fonds de dette privée ?

En effet, à côté de la gamme Sextant, nous sommes en cours de lancement d’un fonds de dette privée. Il s’agit d’un fonds de financement d’infrastructures green, en grande majorité de production d’énergies renouvelables. Pour cela, nous avons recruté deux gérants seniors sur le financement des infrastructures vertes il y a un an. Nous sommes en période de levée sur cette stratégie, qui s’inscrit dans notre démarche globale sur le climat.

Vos fonds étaient-ils exposés à Credit Suisse ?

Nous n’avons pas d’exposition ni à Credit Suisse, ni à UBS, ni à aucune banque suisse. Nous sommes généralement assez peu exposés aux banques, car nous avons du mal à comprendre leur modèle d’affaires.

Aussi bien sur la partie actions que la partie obligataire, cet événement est assez indolore pour nous, hormis l’effet global que cela peut avoir sur les marchés. Pour nous, l’affaire Crédit Suisse/UBS est uniquement un sujet de suivi du risque systémique.

Pendant longtemps, vous avez eu une gamme très resserrée. Avec ces récents lancements, l’identité d’Amiral Gestion reste-t-elle la même ?

Notre ADN est d’être des investisseurs fondamentaux à long terme dans les entreprises, au travers des actions et de la dette, avec une logique fondamentale basée sur la valorisation. Même dans les fonds obligataires, nous sommes des investisseurs en entreprises. Nous ne sommes pas des gérants de taux.

Historiquement, nous investissions beaucoup dans les petites et moyennes capitalisations. C’est un des terrains de jeux privilégiés du stock picking, car c’est un univers moins couvert par les analystes, où il y a plus d’inefficiences et où l’on peut avoir une longueur d’avance.

Parallèlement, nous avons couvert l’international, notamment l’Asie, très tôt, avec Sextant Autour du Monde, lancé en 2005. Notre expertise ne se résume donc ni à aux small et mid, ni à l’Europe.

S’agissant des développements récents, la tech et le climat pourraient apparaître comme de nouvelles expertises. Mais il s’agit plutôt d’une extension de notre cœur de métier. Par définition, l’univers des petites valeurs françaises et européennes regorge de sociétés innovantes. Dès les premières années de notre activité, nous avons investi dans de nombreuses sociétés tech. Et les enjeux de transition sont des enjeux permanents, notamment dans le tissu des PME/ETI françaises et européennes peu ciblé aujourd’hui par les fonds Climat.

Bref, nous n’avons pas vraiment changé. Nous ne le vivons pas comme cela. Nous lançons des fonds dans lesquels nous avons envie d’investir, sachant que nous continuons à investir personnellement dans nos fonds.

En 2023, nous fêtons nos 20 ans, l’élargissement de notre offre nous permet de nous projeter dans les 20 prochaines !

Nous avons un potentiel important sur la distribution internationale. Nicolas Komilikis

Justement, comment vous projetez-vous sur les vingt prochaines années ?

Avec beaucoup de plaisir, d’envie et d’ambition ! Nous voulons continuer à faire ce que nous avons fait ces vingt dernières années, en nous améliorant constamment.

Nous avons à cœur de conserver notre savoir-faire d’investisseur fondamental, en continuant de développer une équipe de gestion de qualité, pour délivrer la meilleure performance possible pour nos investisseurs. Nous voulons aussi renforcer notre rôle d’investisseur responsable. En tant que spécialiste de longue date des petites et moyennes entreprises, cela a du sens, nous avons une réelle proximité avec les dirigeants et un véritable impact. Avec des positions de 5-15 % au capital de certaines de ces entreprises, nous pouvons jouer un rôle clé.

Nous voulons aussi continuer à bâtir une entreprise où les collaborateurs se sentent bien et restent. Favoriser l’aspect humain, la pérennité des équipes, les opportunités de développement personnel est primordial dans un métier de femmes et d’hommes. Cela augmente nos chances de réussir sur le long terme. Et nous pouvons le faire aussi grâce à l’ouverture de notre capital aux salariés. Cela permet également d’aligner les intérêts des collaborateurs et ceux des clients à long terme.

Quelles sont vos ambitions de croissance ?

Notre stratégie de croissance repose sur le développement de nos fonds actuels, aussi bien les nouveaux que les fonds historiques, qui conservent tous une bonne capacité.

Comment se répartissent vos encours en termes de clientèle aujourd’hui ?

Nous gérons 1,5 milliard d’euros au travers de mandats institutionnels. Notre gamme de fonds Sextant représente quant à elle 1,8 milliard d’euros. La clientèle de ces fonds se compose d’une majorité de conseillers en gestion de patrimoine et de partenaires de distribution. Enfin, nous avons 500 millions d’euros en gestion privée.

Quid de la clientèle internationale ?

Nous gérons environ 300 millions d’euros à l’international. Nous sommes surtout présents en Espagne, où nous avons un bureau commercial et où nous gérons environ 200 millions d’euros pour des clients locaux. Depuis le dernier trimestre 2022, cette équipe couvre aussi le marché portugais. Nous avons également quelques clients au Benelux, en Italie et en Suisse. Nous avons été peu actifs à l’international ces trois dernières années, notamment en raison de la pandémie de Covid qui nous a freinés. Nous avons donc un potentiel important sur la distribution internationale.

Vous ne souhaitez pas vous vendre. Inversement, pourriez-vous faire une acquisition ou intégrer une équipe ?

Nous pencherions plutôt pour la seconde option. Nous l’avons d’ailleurs déjà fait. Nous pouvons imaginer que trois ou quatre personnes se greffent à notre projet et à notre culture d’entreprise. Nous nous rendons compte que nous sommes devenus une société attractive pour des professionnels en quête de structures solides, mais encore entrepreneuriales et flexibles, et qui cherchent à s’intégrer au capital. Nous parlons avec beaucoup de monde, même si nous faisons peu de choses. Racheter une entreprise avec tout le fonds de commerce, c’est moins notre style. La gestion d’actifs reste un métier de femmes et d’hommes, peu de synergies - en tout cas, pas pour une société de notre taille.

Le fait de rester indépendant constitue-t-il encore un atout dans l’univers de la gestion ?

Nous pensons que cela crée des atouts, surtout sur le maintien d’expertises ultra spécialisées. Pour un acteur de niche, l’indépendance capitalistique permet de rester concentré sur sa philosophie de gestion, son style et son savoir-faire. Cela permet aussi de s’adjoindre des talents qu’on ne peut plus attirer quand on se dilue dans un groupe. L’indépendance, c’est aussi la culture d’entreprise, le partenariat… Pour finir, l’indépendance fait qu’on est heureux quand on arrive au bureau le matin, on est chez nous et on travaille avec un collectif restreint, soudé et aligné sur la réussite de l’entreprise au service de nos clients !