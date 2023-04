«L’ESG est un enjeu politique depuis de nombreuses années»

Vous êtes peu connus en Europe. Pouvez-vous nous présenter Boston Common AM, et votre partenariat avec ABN Amro Investment Solutions, votre unique distributeur sur le Vieux continent pour le moment ?

Geeta Aiyer : J’ai créé Boston Common AM en 2003 pour construire une société qui pourrait se concentrer sur les critères d’investissement liés à l’environnement, au social et à la gouvernance (ESG), ainsi que l’investissement durable. Nous sommes principalement un gérant actions. Lorsque nous avons commencé, de nombreux gestionnaires d’actifs ajoutaient une couche ou un filtre ESG à un portefeuille classique. Nous ne voulions pas faire cela. Nous voulions placer les questions ESG au centre de notre travail. Nous disposons d’une équipe d’investissement expérimentée et d’un modèle ESG exclusif qui, avec l’accent mis sur l’engagement, constituent les piliers de notre travail. Enfin, nous joignons le geste à la parole. Nous construisons une culture de la raison d’être, ce qui n’était pas possible au sein des grandes organisations lorsque j’ai créé Boston Common.

Allyson McDonald : Nous sommes conseiller (« sub-advisor ») du fonds Ucits ABN AMRO Boston Common US Sustainable Equities Fund, qui est un portefeuille de valeurs de grandes capitalisations américaines. ABN AMRO Investment Solutions commercialise ce fonds à travers l’Europe par le biais de sa plateforme. Nous avons commencé ce partenariat en 2020. Le fonds est classé article 9 selon la réglementation SFDR. Nous apprécions de travailler avec un partenaire comme ABN AMRO Investment Solutions parce qu’il a la capacité, l’équipe et la portée nécessaires pour promouvoir notre fonds en Europe. Outre ABN AMRO Investment Solutions, nous avons également un partenariat avec la multi-boutiques américaine AMG, qui détient 15 % de Boston Common AM.

Qui sont vos principaux investisseurs ?

AM : Aux États-Unis, nous avons de nombreux investisseurs institutionnels, dont quelques grands fonds de pension. Nombre de nos clients sont des investisseurs qui cherchent à aligner leurs valeurs et leurs investissements, et qui apprécient notre intégration ESG. Nous travaillons également avec des particuliers, des fondations et des fonds de dotation. Nombre de ces clients nous demandent de gérer la majeure partie, voire la totalité, de leur portefeuille, plutôt qu’une partie spécifique de celui-ci.

Quel est votre plan de développement stratégique ?

AM : Je suis arrivé chez Boston Common AM en 2020 pour prendre le poste nouvellement créé de directrice générale, avec pour mission non seulement de gérer la stratégie de croissance, mais aussi de réfléchir au développement futur de l’entreprise. Aujourd’hui, nous gérons environ 5 milliards de dollars d’actifs. Nous nous efforçons actuellement de faire connaître notre histoire à un plus grand nombre de personnes et de les sensibiliser à ce que nous offrons. Notre équipe d’investissement possède l’expérience et les références nécessaires. Nous voulons être connus comme des acteurs sérieux dans le domaine de l’ESG, qui gèrent des clients institutionnels, et pas seulement comme une entreprise gentille et bienveillante.

Est-ce difficile en ce moment d’être un gérant ESG aux Etats-Unis, alors qu’une partie de la classe politique conservatrice est en croisade contre une certaine perception du « wokisme » ?

AM : L’ESG est un enjeu politique depuis de nombreuses années. En fonction du Président ou du pouvoir au niveau fédéral, la question de savoir si l’ESG a, ou non, un impact sur les obligations fiduciaires change. Actuellement, selon l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA), les personnes qui gèrent les pensions doivent prendre en compte les risques à long terme dans le cadre de leur devoir fiduciaire.

Une grande partie du discours anti-woke est une posture politique, en particulier de la part des États du Texas, de la Floride, du Kentucky, et de l’Utah. Ces Etats comptent un grand nombre d’entreprises de combustibles fossiles et leurs politiciens se rendent compte qu’ils perdent leur emprise sur les entreprises, alors ils s’attaquent maintenant aux investisseurs.

Nous faisons partie des gestionnaires d’actifs qui ont reçu une lettre du Texas indiquant que nous étions surveillés parce que nous boycotterions les combustibles fossiles. Nous avons répondu que nous ne boycottions rien du tout. Nous sommes des investisseurs à long terme et nous nous soucions de la valeur d’un actif à l’avenir. Nous ne pensons pas que les combustibles fossiles aient une valeur dans le futur. C’est notre philosophie d’investissement ; elle n’a rien à voir avec la politique.

En tant qu’entreprise dirigée et détenue par des femmes, la question du genre est-elle au cœur de votre travail ?

AM : Nous n’avons pas de fonds thématique sur le genre parce que les principales questions ESG liées au genre sont déjà intégrées dans nos lignes directrices et notre processus d’investissement. Le genre est présent dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous examinons une entreprise, nous ne nous contentons pas de vérifier s’il y a une femme à sa tête ou le nombre de femmes siégeant au conseil d’administration. La question est de savoir comment l’entreprise traite les femmes au sein de son personnel et de sa chaîne d’approvisionnement. Nous essayons de faire en sorte que les femmes soient prises en compte et incluses dans tous les aspects de l’entreprise.

GA : Les questions environnementales ou sociales peuvent se résumer à des problématiques touchant principalement les femmes. Prenons par exemple le secteur financier : s’il s’agit d’une banque, nous vérifions qu’elle accorde des prêts aux entreprises dirigées par des femmes ou qu’elle veille à ce que les femmes puissent obtenir un prêt sans avoir de mari. Il ne s’agit pas seulement de justice, mais aussi de créer un nouveau groupe d’emprunteurs qui seront fidèles.

Vous avez un fonds marchés émergents. Appliquez-vous également des critères d’exclusion pour certains pays ?

GA : Nous essayons de prendre des décisions tant au niveau des entreprises que des pays. Lorsque les régimes sont répressifs, nous ne détenons pas d’entreprises d’État. Par conséquent, nous n’avons pas d’entreprises d’État en Chine ou en Russie. Nous n’avons aucune participation en Russie. En outre, nous vérifions si une entreprise opère dans un secteur d’importance stratégique, par exemple l’extraction de ressources, au sein d’un régime répressif. Dans ce cas, il n’est pas possible d’obtenir une licence d’exploitation sans être proche des personnes au pouvoir. L’idée est d’attirer l’attention sur ces entreprises et d’examiner attentivement leurs rapports. Nous ne préférons pas avoir des entreprises dans des pays où la transparence est moindre.

Vous gérez un fonds actions internationales qui prend en compte les valeurs catholiques. Ces valeurs sont-elles parfois en conflit avec les droits des femmes, comme le droit à l’avortement ?

AM : Nous gérons d’importantes sommes d’argent pour des institutions catholiques, qui suivent les lignes directrices établies par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Nous gérons des fonds de pension pour des nonnes et d’autres religieuses, qui croient autant que nous dans les droits de l’Homme et les droits des femmes. Il y a parfois des tensions, mais en fin de compte, nos lignes directrices ESG reflètent ce que nous sommes.

Existe-t-il un lien entre l’intégration des facteurs ESG et de meilleures performances financières ?

GA : Nous avons autant de chances que n’importe quel autre investisseur d’obtenir de bons résultats financiers. Nous avons des portefeuilles actifs, qui s’écartent des indices. Certains de ces écarts peuvent être dus à l’approche ESG, tandis que d’autres peuvent être dus à nos décisions financières.

L’investissement ESG requiert de l’expérience et des compétences. Si on demande à un gérant traditionnel de gérer un portefeuille ESG, ses meilleures idées d’investissements risquent de ne pas passer le filtre. Dans ce cas, le passé n’est pas prédictif des rendements futurs. Dans notre cas, nous avons intégré l’ESG depuis le début et nos performances passées reflètent les attentes en matière de performances futures. Cette expérience nous a été utile l’année dernière, lorsque l’énergie a été le secteur le plus performant, que nous avons pu gérer bien que nous n’investissons pas dans des combustibles fossiles. Nous savons ce qu’il faut faire dans de telles situations par rapport à quelqu’un qui a commencé à investir dans l’ESG récemment.

A-t-il été difficile d’exclure complètement les combustibles fossiles de vos portefeuilles ?

GA : Le premier trimestre 2022 nous a pris par surprise. Nous ne nous attendions pas à ce que l’Ukraine soit envahie ou que le pétrole russe soit soumis à un embargo. Nous avons perdu un peu de notre performance au premier trimestre, mais nous avons ensuite commencé à redresser le portefeuille. Le pétrole est un intrant pour tous les autres secteurs. Il affectait les rendements de tous les autres secteurs. Lorsque les prix du pétrole restent élevés et que l’incertitude géopolitique plane sur son avenir, les entreprises allouent davantage de ressources à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables ou à d’autres substituts. Les entreprises ne feraient pas ces investissements si le prix du pétrole était de 10 dollars le baril, mais lorsqu’il atteint 100 dollars, elles commencent à s’y intéresser. Le fait que notre portefeuille soit déjà axé sur la transition énergétique nous a aidés.

Le marché ne s’attendait pas à des risques géopolitiques plus élevés. Normalement, les prix du pétrole augmentent parce que la demande économique est si forte qu’elle fait grimper le prix du pétrole. Dans le cas présent, il s’agissait d’une réduction de l’offre et de risques géopolitiques. Par conséquent, dans l’anomalie des prix élevés du pétrole, le fait d’avoir des titres défensifs dans notre portefeuille s’est avéré payant. Nous avons terminé l’année en faisant jeu égal avec les marchés parce que nous avions transformé notre portefeuille. Il y a toujours des opportunités, il suffit de chercher d’où elles viennent.