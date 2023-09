Laurent Deborde - L’intérêt mutuel

Dans ses nouveaux bureaux au siège d’Aéma et de la Macif, dans le 15e arrondissement de Paris, Laurent Deborde conserve son sac de sport à portée de main, prêt à profiter d’une aubaine pour aller s’entraîner. L’amateur de boxe française (pieds-poings) garde la forme, une silhouette sportive et la poignée de main énergique. Sur un ring comme dans sa carrière, il met à son avantage la technique, la souplesse et l’art du mouvement.

Portant un costume et une chemise blanche impeccable, Laurent Deborde, nouveau directeur des investissements d’Aéma, se présente souriant et le teint hâlé.

Data science

Cet ancien étudiant ingénieur continue d’apprendre et de « s’amuser » avec les chiffres. Diplômé de CentraleSupélec, Laurent Deborde a ainsi repris un programme de formation en 2017 dans les méthodologies de data science et machine learning à Télécom Paris, alors qu’il était responsable de l’innovation des équipes de gestion d’actifs de la Caisse des dépôts (CDC). C’est en observant les études de son fils dans l’informatique qu’il « s’émerveille » des progrès dans l’intelligence artificielle (IA). En 2021, il poursuit d’autres cours dans le deep-learning et l’IA. Les mathématiques appliquées restent un de ses terrains de jeu favoris. Il participe même à plusieurs concours de data science, organisés par l’Ecole normale supérieure où il s’efforce de prévoir les rendements de fin de session du marché actions américain ou d’anticiper la volatilité sur un marché de crypto-devises.

Aéma compte 123 milliards d’euros d’actifs financiers, dont 95 milliards pour le fonds général

Dès le début de sa carrière, Laurent Deborde a marié mathématiques et finance. A la fin des années 1980, le développement des marchés financiers appelle le recrutement de nombreux ingénieurs. Le cerveau façonné par les maths et les modélisations, Laurent Deborde entre, enthousiaste, au Crédit Agricole CIB, la banque d’investissement et de financement du groupe. « On donnait alors beaucoup de responsabilités et d’autonomie à des jeunes diplômés en salle de marché. Il n’y avait pas la même division du travail qu’aujourd’hui », se souvient-il. Le trader travaille sur des swaps de taux et des options de swap, il construit ses modèles et propose lui-même au téléphone des produits financiers aux trésoriers des caisses régionales…

Après trois années en salle de marché, Laurent Deborde poursuit dans la gestion d’actifs où il observe une modernisation du métier. Il devient gérant de produits de taux chez BHF France, poursuit chez Natixis AM en tant que gérant taux sur les souverains européens.

En 2000, Laurent Deborde continue son activité de gérant chez CDC Gestion, pour compte de tiers. Il travaille sur les taux (asset-backed securities – ABS –, souverains, crédit) et participe à la définition des objectifs des PRI des Nations unies (Principles for Responsible Investment). Sous la pression de l’Europe, la CDC doit regrouper et céder ses activités concurrentielles. CDC Ixis sera vendue aux Caisses d’Epargne.

Adéquation de valeurs

La Caisse reconstitue alors ses capacités en gestion d’actifs pour compte propre. Laurent Deborde y voit l’occasion de faire évoluer sa carrière. « Cela correspondait parfaitement à mes aspirations. Je souhaitais mettre mes compétences de gérant au service d’un intérêt général, travailler pour le plus grand nombre », explique-t-il. Sa pratique de la finance prend un nouveau tour. « Il ne s’agit plus seulement de manipuler des chiffres, mais de financer les activités de demain, de prendre des décisions d’investissement responsable, engageantes pour plusieurs années », affirme-t-il. En complément, il se forme avec le CFA et réalise un master d’économie à Paris 1 Sorbonne.

OFI Invest, détenu à 51 % par Macif, 43 % par Abeille et 6 % par Aésio, gère 182 milliards d’euros d’actifs à fin 2022, dont les plus gros mandats d’Aéma

A la Caisse, en 2005, il devient responsable de l’analyse et du contrôle des risques des nouveaux projets, des participations et des portefeuilles, à la tête d’une équipe de 15 personnes. Il met en place une méthodologie interne de notation des risques des obligations corporate et des ABS. « Nous n’avons eu aucun défaut durant la crise financière », souligne-t-il. En 2009, le financier revient à la gestion d’actifs pure, pour diriger la trentaine de collaborateurs du fonds d’épargne de la Caisse, soit une centaine de milliards d’euros d’encours. Le non-coté se développe ainsi que la gestion quantitative et les facteurs ESG (environnement, social, gouvernance). Une première empreinte carbone du portefeuille actions est mesurée.

Coopérations et stratégie

En 2017, Laurent Deborde est appelé à promouvoir l’innovation et l’investissement responsable au sein des équipes de gestion d’actifs, dans un poste ad hoc de directeur. La gestion quantitative offre un nouveau sillon à creuser. La Caisse s’ouvre également aux fonds des gérants externes. Elle introduit de l’IA dans ses processus d’investissement et généralise l’ESG. Trois fonds « Climat » sont créés par la Caisse et douze autres institutionnels pour 600 millions d’euros, appelant les gérants à trouver des solutions d’alignement des portefeuilles sur l’Accord de Paris. Enfin, en 2020, Laurent Deborde prend la direction de la gestion actions et de la sélection de fonds.

Fin 2022, alors qu’il pense à changer d’activité pour se lancer dans le conseil, Laurent Deborde trouve le chemin d’Aéma. Le groupe mutualiste qui réunit désormais Macif, Aésio, Abeilles Assurances et Ofi Invest crée une direction d’investissement. Laurent Deborde est chargé d’établir des coopérations entre les directions d’investissements et de développer avec elles une stratégie pour le groupe, la priorité étant le climat et l’ESG. En un mot, « regarder dans la même direction » et être au service de « l’intérêt mutuel ». Des mots qui parlent immédiatement à Laurent Deborde. ■

SON PROFIL...

Laurent Deborde a été nommé directeur des investissements du groupe Aéma en janvier 2023. Sa mission est d’établir des coopérations entre les directions des investissements des mutuelles du groupe et de définir en priorité une stratégie climat ESG commune. Il a passé plus de 20 ans au sein des équipes de gestion d’actifs de la Caisse des dépôts à différents postes de direction. Formé aux mathématiques appliquées, il s’intéresse à l’intelligence artificielle et aux data sciences dans la finance.