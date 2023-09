Jean-François Bay : « La gestion des fonds datés nécessite un savoir-faire spécifique »

Quel intérêt a un fonds daté pour un investisseur par rapport à un fonds obligataire ?

Un fonds obligataire traditionnel doit acheter et vendre ses positions pour être à maturité constante, alors qu’un produit à échéance observe une maturité fondante, le portefeuille étant liquidé à la date initialement établie. Sorte d’obligation synthétique, le fonds à échéance est le meilleur proxy d’une émission obligataire. Une spécificité précieuse pour les particuliers qui n’ont pas accès en direct à ces titres de créance.

Il s’agit en général d’OPCVM dotés d’une période de souscription. Une spécificité qui permet de coller à des conditions de marché jugées favorables et de connaître le taux actuariel des papiers sous-jacents à un horizon choisi.

Quelles sont les conditions optimales pour lancer ce type d’offre ?

Celles que nous connaissons aujourd’hui. Lorsque les maisons de gestion estiment que les tensions sur les marchés de taux et de crédit ne sont pas loin des plus hauts et devraient se normaliser et que les rendements offerts demeurent élevés, les fonds à échéance sont un investissement particulièrement pertinent. En cas de stabilisation, voire de baisse des taux d’intérêt ultérieure – scénario désormais majoritairement retenu –, à la fois l’effet taux et l’effet spread de crédit vont s’améliorer et le cours des obligations constitutives du véhicule se renchérir. Le gérant pourra ainsi vendre ses papiers avant l’échéance du produit et lancer un autre fonds daté. Cependant, il ne s’agit pas d’un produit magique.

Quels sont les points d’attention ?

Les OPCVM datés sont aujourd’hui exposés aux marchés investment grade, une porte s’étant à nouveau ouverte, mais également de haut rendement pour jouer le risque crédit. L’idée est « d’afficher un rendement élevé » afin de mobiliser les réseaux bancaires. L’investisseur devra porter une attention particulière à la stratégie de gestion déployée (zones géographiques, secteurs sélectionnés…), aux frais pratiqués et à l’historique de performance (ou track record) de la société de gestion dans cette expertise sur les millésimes précédents. En effet, la gestion en « buy & watch » nécessite un savoir-faire spécifique à la fois d’accès au marché « crédit corporate », mais également de construction de portefeuilles à la création du fonds, période cruciale pour un véhicule qui ne pourra pas ou peu changer une fois lancé.

