Dans le bureau de Jean-Pierre Grimaud, « il y a la mer, la France et le tennis ». C’est ainsi que le dirigeant nous détaille son espace de travail quotidien, rempli de diverses œuvres d’art. La mer, à travers des grandes toiles de peinture et des photos ; la France, à travers une sculpture moderne flanquée des couleurs bleu blanc rouge ; et le tennis, à travers deux énormes balles jaunes signées par la joueuse Pauline Déroulède, accompagnée par OFI et qui vient tout juste d’être sacrée championne de France de tennis-fauteuil pour la troisième fois consécutive.

Le groupe est logé par ses actionnaires Macif et Matmut, rue Vernier dans le 17e arrondissement de Paris, depuis 2013. Près de 150 personnes sont arrivées lors de l’intégration des équipes d’Abeille AM (ex-Aviva Investors France) en février. Pour les accueillir, il a fallu officialiser le flex office. Malgré tout, les équipes de gestion immobilière sont logées ailleurs, rue Roquepine (70 personnes environ).

Mais ce n’est pas tout. L’immeuble compte une autre fonction. Celle d’exposition d'œuvres d’art. OFI Invest est en effet mécène de jeunes artistes, sculpteurs, photographes ou peintres. Une activité héritée de l’ancien dirigeant, Gérard Bourret, qui était passionné d’art. Particularité de la société, elle fait cela en direct, depuis 33 ans, sans passer par l’intermédiaire d’une fondation. A raison d’un vernissage tous les deux ou trois mois, avec deux nouveaux artistes, et où à chaque fois OFI passe un deal : « une œuvre achetée, une œuvre offerte par l’artiste ». Comptez bien, oui l’immeuble abrite plus de 700 œuvres. Elles sont partout sur les sept étages. Dans les couloirs, le hall d’entrée, la cafétéria, les salles de réunion et les bureaux.

« Cela relève de la culture d’entreprise, cela donne un cadre de travail sympa et pas anonyme », explique Jean-Pierre Grimaud. Quant au problème de place, il pourrait être être résolu à terme, avec un possible futur déménagement à Issy-Les-Moulineaux. Avec plus de place, aussi, pour les œuvres d’art...