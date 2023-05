C’est dans des locaux flambant neufs qu’Amplegest a emménagé il y a tout juste un an au 50 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. La modernité des bureaux fait dire à Arnaud de Langautier, le président, que sa boutique de gestion créée en 2010 a franchi un véritable seuil. « Tous les clients nous le disent quand ils viennent nous voir », se réjouit le dirigeant. Pour mémoire, la société a démarré en 2010 avec 80 millions d’euros d’actifs. Elle en gère aujourd’hui 3,5 milliards. Par un coup de chance assez incroyable, son installation a pu se faire dans le même immeuble que Cyrus, qui a racheté Amplegest il y a environ un an également. La société est même juste dessous, au 9e étage, quand Cyrus s’est installée il y a quelques années au 10e. « Cela a été un hasard extraordinaire, les fées se sont penchées sur le berceau de notre fusion », raconte Arnaud de Langautier. Les locaux du 9e étage ont en effet été libérés par Yahoo! juste au moment de la signature de l’accord de fusion.

Les 62 salariés peuvent profiter désormais profiter d’une vue à 360 degrés sur Paris et la terrasse de l’immeuble peut rivaliser avec celle bien connue des Galeries Lafayette juste à côté.

Le plateau libéré a cependant été partagé avec une autre société en raison de son étendue. Et ce, même si Amplegest a accueilli depuis sa création les salariés d’Octo AM, puis ceux d’Invest AM, dans le cadre de la fusion avec Cyrus. ■

▶ La terrasse offre une vue à 360 degrés sur Paris.

▶ La décoration intérieure des locaux a été réalisée par l’architecte d’intérieur Stéphanie Lourd.