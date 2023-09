Comment répondre aux inquiétudes face à la correction des valeurs sur le marché des SCPI ?

La période actuelle nous rappelle que l’immobilier ne vit pas en dehors du reste de l'économie. Dans un contexte difficile, l’immobilier est touché, au même titre que les autres classes d’actifs. En motivant la politique de remontée des taux de la BCE, l’inflation exerce une pression à la baisse sur les valorisations. C’est la première fois depuis des décennies que nous assistons à une remontée des taux directeurs aussi rapide et le marché a su réagir rapidement, sans attendre les expertises annuelles. Il appartient à chaque gérant de faire la transparence sur ce phénomène qui peut légitimement susciter l’inquiétude des porteurs de parts.

Il convient de garder deux éléments à l’esprit. Premièrement, l’intérêt principal d’investir en SCPI est de percevoir un rendement. L’inflation étant répercutée sur les loyers, les revenus versés aux porteurs de parts ne sont pas affectés par la conjoncture actuelle. Ainsi, les SCPI devraient verser en 2023 un rendement moyen autour 4,5 %, comme en 2022. Deuxièmement, les SCPI sont des produits d’investissement de long terme, ce qui permet de lisser les cycles baissiers sur la durée. Rappelons également que la décote peut représenter une opportunité pour dynamiser la commercialisation auprès des nouveaux entrants, avec des prix plus avantageux et un taux de distribution supérieur. Nous travaillons naturellement au sein de l’Aspim et en lien avec le régulateur sur les outils de liquidité et les méthodes pour garantir toujours plus de réactivité et de transparence pour les porteurs de parts.