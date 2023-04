Comment éviter les biais dans la notation ESG actuelle de certaines agences ?

Les notations ESG [environnement, social, gouvernance] pâtissent de biais liés à la donnée brute – comment est-elle publiée –, aux secteurs – quels indicateurs sont matériels au sein d’un secteur et quels poids leur sont attribués –, ainsi qu’à la zone géographique, la capitalisation boursière et la normalisation des scores. Les sociétés de gestion jouent donc un rôle clé : celui de s’assurer que les notations ESG sont transparentes, auditables et qu’elles peuvent être remises en question.

A l’heure actuelle, la corrélation entre les fournisseurs de notation ESG est assez faible. Chez Axa IM, nous avons préféré mettre le curseur sur un fournisseur unique en nous assurant de l’interprétabilité des données afin de faciliter la compréhension de la notation des émetteurs par nos analystes. Ces derniers peuvent ainsi identifier de manière plus efficace les lacunes dans la couverture de notre fournisseur, enrichir l’univers d’investissement, examiner nos potentiels désaccords et ajuster le score en conséquence.

La perfection n’existe pas et la recherche doit continuer d’améliorer ses process. Mais les scores ESG devront dans tous les cas continuer à combiner des données quantitatives et des analyses qualitatives afin de refléter correctement les risques ESG d’un émetteur, dans une optique de performance financière.