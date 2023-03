Nicolas Grant: « Beaucoup d’investisseurs sont prêts à prendre des risques énormes pour des infrastructures vertes »

L’AGEFI : Quels sont vos projets de croissance actuels ?

Nous travaillons en ce moment pour développer notre présence en Amérique du Nord pour nos fonds globaux. En Europe, nous nous concentrons sur la levée et le déploiement de notre fonds European Diversified Infrastructure Fund (EDIF) III, qui a un objectif de 3,5 milliards d’euros avec un hard cap à 5 milliards. Il devrait certainement y avoir ensuite un quatrième fonds européen.

Quels types de caractéristiques recherchez-vous dans les infrastructures?

Nous investissons dans le core ou le core+ mais pas dans les infrastructures sociales ou value-added. Pour nous, les actifs core et core+ sont des biens ayant une longue durée de vie fournissant des services essentiels avec des flux de trésorerie stables et prévisibles, des exigences de Capex et des barrières à l’entrée élevées.

La réalité est que la définition d’infrastructure évolue avec le temps et varie selon les géographies. Certaines industries qui sont considérées comme des infrastructures « core» dans un pays ne le seront pas dans un autre, même s’il s’agit des mêmes activités et opérations sous-jacentes. Par exemple, les services publics de l’eau sont réglementés au Royaume-Uni et, à ce titre, constituent une infrastructure « core ». En Allemagne, la même activité de traitement et de distribution de l’eau n’est pas considérée comme une infrastructure « core » mais comme un service, car il n’y a pas de réglementation sur laquelle sont fixés les prix à la consommation. Cette différence de réglementation signifie que les logiques économiques de deux entreprises apparemment similaires sont complètement différentes.

De même, l’activité de chauffage urbain en France est formidable car elle dispose d’une structure juridique solide fixée par le régulateur et le gouvernement sur les exigences du contrat entre la ville et l’opérateur de l’infrastructure de chauffage urbain. Les contrats sont signés pour une durée de 25 ans, ce qui laisse suffisamment de temps pour couvrir les frais et obtenir du rendement. Au Royaume-Uni, il s’agit de la même activité sous-jacente, mais il n’y a pas de cadre réglementaire clair. L’entité qui vous donne le contrat est souvent l’entreprise qui construit le bâtiment, et ces contrats peuvent être rentables ou non car il n’y a pas de cadre réglementaire clair. C’est également le cas dans les infrastructures pour les actifs renouvelables. Dans des pays comme le Portugal, la licence d’exploitation d’un parc éolien est à perpétuité. En France, elle est limitée dans le temps et obtenue après enchères.

Craignez-vous une bulle potentielle dans les infrastructures renouvelables ?

Je pense que nombre de fonds et investisseurs perdront beaucoup d’argent. Les rendements ont considérablement diminué, passant de 10-12 % à peut-être 5-6 %, car la demande est telle que les gens sont prêts à payer des prix extrêmement élevés et à prendre d’énormes risques simplement parce qu’il s’agit d’un actif vert. Beaucoup d’investisseurs prennent des risques énormes en valorisant à des TRI (taux de rentabilité interne) extrêmement bas des futurs actifs qui n’ont pas été construits ou parfois même agréés par la collectivité. Ils ne feraient jamais cela pour une autre classe d’actifs.

Quel impact l’augmentation des taux d’intérêt aura-t-elle sur le coût du capital des projets d’infrastructure et comment affectera-t-elle les rendements ?

Les taux d’intérêt ont certes augmenté, mais nous sommes simplement revenus là où nous étions avant l’assouplissement quantitatif. Les taux actuels sont similaires à ceux que nous avions avant la crise financière mondiale. Il est cependant important de bien distinguer les actifs et les sociétés déjà en portefeuille de ceux et celles que l’on souhaite acquérir. Les biens déjà détenus ont bénéficié de taux longs et bas. Par exemple, nous avons bloqué des dettes à long terme pour bon nombre de nos sociétés de portefeuille à des taux bas. Si nous devions acheter une entreprise maintenant, la hausse des taux d’intérêt augmenterait évidemment le coût du capital. Mais c’est le cas pour tout le monde. Par conséquent, tout le monde a les mêmes problèmes.

La hausse des taux d’intérêt ne nous affecte pas beaucoup car nous recherchons la création de valeur d’actifs à long terme à partir d’une amélioration continue, améliorant la viabilité à long terme de l’entreprise (c’est-à-dire ESG) et du côté opérationnel. Les fonds qui sont accros à la dette bon marché et au surendettement auront plus de mal car il devient de plus en plus difficile de s’endetter à bas coût.

Est-il possible d’honorer la promesse de rendements stables de cette classe d’actifs dans les années à venir ?

Igneo existe depuis 25 ans et les performances ont toujours été solides. Pendant cette période, il y a eu des bons moments, des mauvais moments, une crise financière, le Covid 19 et la guerre en Ukraine. La période Covid est un bon exemple de la résilience des infrastructures. Dans notre portefeuille européen, trois de nos sociétés de portefeuille sont dans le transport (deux activités de ferries et un opérateur de parking) et ont donc été les plus impactées par les différents confinements et restrictions. Malgré cela, les trois sociétés sont restées rentables pendant la pandémie et leur valeur combinée a augmenté de 11 % entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2022. Qui sait ce qui se passera à l’avenir, mais les sociétés d’infrastructure partagent des caractéristiques claires, ce qui signifie qu’elles continuent à fonctionner et à fonctionner de manière très stable tout au long du cycle économique.

Un portefeuille d’infrastructures bien structuré et bien géré ne devrait pas être trop négativement impacté en cas de ralentissement et ne devrait pas non plus générer de super profits en période de boom et c’est ce qui en fait de bons investissements pour les bons et les mauvais moments.

Les infrastructures d’énergies renouvelables vont jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO² des centres urbains européens. Quelles avancées réglementaires retenez-vous ?

Les gouvernements européens encouragent l’énergie verte. Par exemple, le gouvernement français a soutenu les entreprises de chauffage urbain avec des subventions pour construire ces infrastructures. Il a également fait voter une nouvelle loi stipulant que si vous disposez d’un réseau de chauffage urbain avec un pourcentage d’énergie renouvelable supérieur à 50 %, toute nouvelle construction à proximité doit y être raccordée. En Espagne et au Portugal, les gouvernements essaient d’accélérer les délivrances d’autorisations pour encourager une adoption accrue des énergies renouvelables.

Dans le même temps, la guerre en Ukraine a provoqué des changements. Avant l’invasion de l’Ukraine, l’accent était mis sur la durabilité. Le coût n’était pas une préoccupation et la sécurité de l’approvisionnement n’était pas prise en compte. Depuis la crise, les prix de l’énergie ont explosé et les gouvernements européens ont pris conscience de leur dépendance massive au gaz russe. Aujourd’hui, la durabilité et la sécurité de l’approvisionnement sont tout aussi importantes dans le secteur de l’énergie. Nous le constatons également dans les sociétés de notre portefeuille. Nous possédons un terminal de regazéification FSRU (Floating Storage Regasification Unit), qui est un navire au large de la côte de Livourne en Italie. Celui-ci est directement connecté au réseau. Il représente 4 % de l’approvisionnement annuel en gaz de l’Italie. Après l’invasion russe, le gouvernement a demandé à OLT, la société qui exploite cette unité de regazéification, d’augmenter sa capacité maximale de 3,5 à 5 milliards de mètres cubes. L’importance stratégique de ces actifs a énormément augmenté car ils sont désormais critiques. S’il y a clairement une poussée pour les actifs renouvelables, on se rend compte aussi que la sécurité de l’approvisionnement est essentielle et que le monde a besoin d’hydrocarbures, que cela plaise ou non.

En Europe, vous détenez 3 investissements dans les infrastructures liées aux hydrocarbures. Considérant qu’il est probable qu’il y aura une élimination progressive des hydrocarbures pour rester en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris, comment envisagez-vous l’avenir de ces actifs ?

Nous possédons en effet un terminal de regazéification italien (OLT), un transporteur de gaz suédois (Nordion) et une plateforme de stockage de liquides en vrac (Evos). Au fil du temps, les hydrocarbures seront progressivement éliminés, mais cela prendra du temps. Actuellement, 70% de l’énergie utilisée en Europe est générée par les hydrocarbures. Si l’on s’inscrit dans une trajectoire de réchauffement de 2,5 degrés, cette part sera encore de 62 % en 2030. Il est donc important d’accompagner activement la transition, ce que nous essayons de faire dans ces trois sociétés du portefeuille ainsi que dans toutes nos autres. Par exemple, Nordion vise à être le premier réseau de transport de gaz 100 % vert en Europe. À ce titre, l’entreprise encourage l’utilisation du biogaz passant par ses canalisations. Cette part est passée de 5% en 2017 à 32% en 2022. Nordion est également leader sur le transport d’hydrogène dans les pays Nordiques. Il s’agit d’un projet de 3,5 milliards d’euros pour créer un pipeline d’hydrogène de 1000 km entre la Finlande et la Suède qui permettra d’économiser 20 millions de tonnes de CO² par an. Cela équivaut à la moitié des émissions totales de CO² de la Suède.

Il est également important de se rappeler que même si le gaz naturel en tant que carburant sera sans aucun doute éliminé au fil du temps, l’infrastructure utilisée pour le transporter pourrait être réaffectée à d’autres utilisations telles que le transport de l’hydrogène et le stockage du carbone. Par conséquent, nous surveillons toujours l’industrie et les développements technologiques pour évaluer les risques des actifs échoués.