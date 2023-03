Une obligation à impact sur cinq ne répond pas aux exigences minimales de durabilité, selon une étude

Les obligations à impact des entreprises ne correspondent pas toujours aux attentes des investisseurs sur les exigences minimales de durabilité. Insight Investment, une société de gestion de BNY Mellon IM, dévoile en avant-première à L’Agefi les résultats d’une étude qu’elle vient de terminer sur ce sujet. Les auteurs du rapport ont analysé 804 obligations à impact, un instrument destiné à financer des projets spécifiques environnementaux et sociaux, émises par des entreprises dans 47 marchés développés et émergents. Il s’agit de 603 obligations vertes, 51 obligations sociales et 150 obligations durables, c’est-à-dire des instruments qui (re)financent un mélange des projets environnementaux et sociaux.

L’étude montre qu’une obligation à impact sur cinq, soit 20%, ne répondait pas aux exigences minimales en matière d’impact, ce qui leur a valu une note rouge par les auteurs. Cette dernière signifie qu’il y a un manque d’information publiée, des lacunes en matière d’évaluation par une expertise externe, et une mauvaise utilisation des fonds ainsi que de l’impact global du projet financé. Cela comprend également une mauvaise utilisation de ces obligations, par exemple, pour rembourser la dette existante de l’entreprise.

Seulement 22% des obligations à impact ont obtenu une note « vert foncé », ce qui signifie que ces instruments sont considérés comme les meilleurs de leurs catégories, dépassant les exigences minimales d’impact attendues. La majorité (58%) s’est vue attribuer une note « vert clair », répondant aux critères minimaux d’impact.

Les utilities enregistrent la meilleure performance

Du côté sectoriel, les banques et les services aux collectivités (utilities) représentent une part prépondérante (50%) de l’univers des obligations d’entreprises à impact. Les utilities ont surperformé par rapport à la moyenne avec seulement 13% de note rouge, tandis que le secteur bancaire est proche de la moyenne avec 19%. « Le secteur des utilities performe mieux car il a un objectif de transition avec une utilisation transparente des capitaux levés et un meilleure reporting », explique Simon Cooke, gérant et auteur de cette étude. Le secteur de l’automobile et des pièces détachées est le mauvais élève avec 61% d’obligations notées rouge.

Nous regardons la performance de durabilité de l’entreprise entière Simon Cooke

Avant d’investir dans ces instruments, il faut faire une évaluation d’impact en plus des considérations financières, précise le gérant. «Nous regardons la performance de durabilité de l’entreprise entière et non seulement celle de l’obligation émise ainsi que les projets qui vont être financés. Par exemple, nous ne souhaitons pas investir dans des obligations à impact d’une entreprise pétrolière visant un verdissement de ses quartiers généraux. Nous évaluons l’impact à l’aune du cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies ainsi que la taxonomie européenne », éclaire-t-il. L’évaluation d’impact inclut également les mesures pour éviter des dommages significatifs, des informations crédibles sur l’allocation du capital aux projets, ainsi que l’impact transformationnel de ces projets.

L’Europe gagne, mais les marchés émergents apportent du rendement

L’Europe occidentale arrive en tête parmi les marchés développés avec 30% d’obligations vert foncé et seulement 12% d’obligations qui ne respectaient pas les exigences minimales. L’Amérique du Nord compte 35% d’obligations non-alignées avec les critères minimaux d’impact tandis que les pays développés en Asie sont à 43%. Le Moyen-Orient arrive en queue de peloton avec près de 64% des obligations à impact notées rouge et aucune dans la catégorie du vert foncé.

Dans les marchés émergents, les pays de l’Europe centrale et orientale ont près de 30% d’instruments notés rouge, 22% en Asie Pacifique et 24% dans des pays de l’Amérique Latine. Pourtant, ce sont les marchés émergents qui ont beaucoup progressé ces dernières années, constate Simon Cooke. « Il y a encore quelques années, la moitié des obligations à impact des entreprises dans des marchés émergents ne se qualifiait pas dans nos portefeuilles à cause d’une note rouge. Aujourd’hui, c’est seulement un quart des obligations non-respectueuses des critères minimaux. Nous avons constaté une amélioration des standards d’impact ainsi qu’un élargissement d’univers des entreprises émettant ces obligations à impact », précise-t-il. La société de gestion vient de lancer Responsible Horizons EM Debt Impact Fund, un fonds à impact dans cette région fin janvier.

A lire aussi:

Les marchés émergents sont en outre devant sur le plan de la rentabilité. Les obligations à impact des entreprises dans des marchés émergents offrent un rendement supérieur de 200 points de base à celles des marchés développés, selon Simon Cooke. «Le greenium dans ces marchés émergents est de 5-15 points de base, pareil voire moins que sur les marchés développés. Ce premium vert n’a pas changé depuis les débuts des obligations à impact sur les marchés émergents », complète-t-il.

Sur le plan de l’impact, Simon Cooke constate que les marchés émergents ont besoin des investissements notamment dans des projets environnementaux et sociaux car une grande partie de la population mondiale vit dans ces régions, et le niveau de durabilité y est encore bien inférieur à celui des marchés développés. « C’est un marché intéressant qui continue à évoluer. Ces obligations à impact ont auparavant privilégié des investissements dans des projets environnementaux comme les énergies renouvelables. Aujourd’hui, nous constatons une diversification des projets avec les aspects sociaux comme l’accès à l’eau, la gestion de la pollution, et l’assainissement », déclare-t-il.