Quand les conflits d’intérêts interfèrent dans les engagements climatiques

La petite phrase de Jean-Laurent Bonnafé, lors de l’assemblée générale de BNP Paribas le 16 mai, en dit long sur les réticences de la banque à sanctionner un client au titre de ses propres engagements climatiques. Interrogé par des ONG et des scientifiques sur le soutien de la banque aux majors pétrolières, dont TotalEnergies, le directeur général du premier groupe bancaire européen a estimé qu’il fallait maintenir des « conversations » avec ces entreprises pour assurer « un bon commerce ». BNP Paribas s’est engagé à arrêter de financer directement des nouveaux projets pétroliers et gaziers, mais pourra continuer à soutenir globalement les grands énergéticiens.

TotalEnergies n’est pas un émetteur comme les autres et illustre bien les pressions qui s’exercent. « Lorsque des banques et investisseurs ont voté contre les plans climat de TotalEnergies, le groupe a pu appliquer des mesures de rétorsion sur ces financeurs pour des projets territoriaux ou d’énergies renouvelables, en les écartant », confie un acteur du secteur. Le groupe pétrolier, dont la trésorerie a grimpé ces dernières années avec la hausse des cours du pétrole, a d’ailleurs peu de difficultés à auto-financer ses projets. Les assureurs peuvent également être dans des situations de conflits d’intérêt vis-à-vis des émetteurs en portefeuille qu’ils engagent et qui sont potentiellement d’importants clients dans les grands risques. « Les assureurs qui soutiennent des résolutions externes ou s’expriment publiquement sont toujours ceux qui n’ont pas de liens directs, comme des assureurs-vie ou des mutuelles », souligne un observateur.

Stratégies de découragement

Peu d’investisseurs s’opposent à TotalEnergies. « Si vous n’êtes pas d’accord avec notre stratégie, chacun est libre de vendre ses actions », avait lancé Patrick Pouyanné, directeur général, face à la résolution déposée par MN, le gérant des fonds de pension néerlandais en 2022. Sa stratégie climat avait été adoptée par près de 89 % des actionnaires et par 92 % d’entre eux en 2021. L’engagement vire au rapport de force. « Les discussions avec TotalEnergies ont souvent été plus agressives qu’avec d’autres émetteurs. Nous avions tendance à être vite renvoyés dans les cordes. Le groupe estimait par exemple que le scénario de l’Agence internationale de l’énergie n’avait pas de sens ou qu’ils ne pouvaient pas être tenus responsables de la forte demande mondiale de pétrole », rend compte un assureur français. « En tant que gérant engagé, nous sommes souvent culpabilisés. Les majors adoptent des stratégies de découragement ou elles nous montrent du doigt comme de méchants activistes. Le dépôt d’une résolution reste mal perçu en France », ajoute un autre investisseur.

En 2022, l’une des deux résolutions externes déposées à l’assemblée générale de TotalEnergies par des actionnaires engagés (dont Candriam, Egamo, Erafp, La Banque Postale AM, La Financière de l’Echiquier, Mandarine Gestion, Meeschaert AM, OFI AM, Sycomore AM) avait finalement été retirée. Les investisseurs estimaient avoir obtenu satisfaction sur de nouveaux engagements de transparence du groupe. En coulisse, le retrait se serait joué après des négociations entre la major et les gestionnaires. La Banque Postale AM s’était notamment retiré de la coalition.

Mais la pression des investisseurs produit peu à peu ses effets. « Nous constatons une amélioration de TotalEnergies dans la transparence de l’information, même si le groupe présente toujours un faible score de transition et un manque de clarté et de cohérence dans le narratif », déclare Romane Delevoie, analyste finance et climat à l’Ademe. Une nouvelle résolution d’actionnaires minoritaires a été déposée pour le 26 mai 2023. CNP Assurances, OFI AM, Sycomore AM et le Fonds souverain norvégien ont indiqué qu’ils voteront contre le plan climat de TotalEnergies et soutiendront la résolution externe.

