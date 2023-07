Pourquoi l’Afep ne soutient pas la systématisation des résolutions climat du projet de loi sur l’industrie verte ?

Conformément au code Afep-Medef révisé notamment autour des sujets de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les sociétés du CAC 40 ont quasiment toutes présenté leur stratégie climatique lors de leur assemblée générale (AG) 2023, sans vote. Cela démontre que l’autorégulation fonctionne, sans qu’une disposition légale contraignante apporte de plus-value. Si le code Afep-Medef soutient la nécessité d’un dialogue régulier avec les actionnaires, il n’est pas allé jusqu’à préconiser leur vote, pour deux raisons.

D’abord, les investisseurs et les proxy advisors sont eux-mêmes partagés sur l’intérêt d’un Say on Climate obligatoire. Si certains l’appellent de leurs vœux comme le Forum pour l’investissement responsable (FIR), d’autres estiment qu’il doit être réservé à des sociétés opérant dans des secteurs fortement émetteurs en carbone. D’autres encore y sont peu favorables, estimant que cela reviendrait à déresponsabiliser les conseils.

Ensuite, les normes européennes de reporting de durabilité, qui s’appliqueront dès l’exercice 2024 aux sociétés déjà soumises à la directive sur la publication d’informations non financières, permettront de répondre aux besoins d’information des investisseurs. Il n’est donc pas nécessaire de « surtransposer » par anticipation les normes européennes, alors que les actionnaires sont satisfaits, dès lors que l’information est transparente et le dialogue de qualité.