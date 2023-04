Pourquoi la hausse des taux a favorisé les émetteurs obligataires américains ?

Au-delà du fait que ce resserrement monétaire inédit a entraîné plusieurs coups d’arrêt sur le marché primaire, comme en mars avec la crise bancaire, les émissions obligataires corporate en euros ont vu le retour massif des groupes américains : ils ont terminé au troisième rang des émetteurs par géographie d’origine derrière la France et l’Allemagne l’an dernier, et au deuxième rang derrière la France au premier trimestre, avec encore General Mills (750 millions d’euros) et Harley-Davidson (700 millions) fin mars. Si, dans certains cas, il s’agit d’élargir la base d’investisseurs, la principale raison est venue de la différence de taux entre les Etats-Unis et la zone euro, la Réserve fédérale (Fed) étant plus avancée dans son processus que la Banque centrale européenne (BCE). Ce différentiel permet aux groupes d’envergure internationale d’optimiser leurs besoins de financement en euros via le paiement de coupons plus faibles pour un risque équivalent. Avec un second avantage quand l’euro est resté faible face au dollar en 2022. Cette tendance pourrait se réduire au fur et à mesure que la BCE rattrapera son retard.