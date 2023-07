Pour une approche dynamique du nouveau portefeuille 60/40

Le nouveau régime macroéconomique et financier dans lequel nous sommes entrés depuis la fin de la pandémie de Covid a rebattu les cartes de la construction de portefeuille. Durant le cycle de croissance faible et d’inflation peu élevée qui vient de s’achever, marqué par les interventions massives des banques centrales qui ont nourri un rally quasi ininterrompu de dix ans aussi bien des actions que des obligations mondiales, le fameux modèle 60/40 – 60 % d’actions liquides et 40 % d’obligations liquides – a servi de socle à la construction de portefeuille. Avec le retour d’une inflation forte et persistante, qui rend les obligations beaucoup moins protectrices en cas de baisse prononcée des actifs risqués, ce modèle d’allocation est remis en cause. Nous pensons qu’il faut le réinventer en faisant une place plus large aux actifs privés d’une part, et d’autre part en adoptant une approche dynamique de la construction de portefeuille.

Intégrer davantage d’actifs privés dans les portefeuilles permet d’accroître leur diversification

Intégrer davantage d’actifs privés dans les portefeuilles permet d’accroître leur diversification, dans un contexte où le pouvoir diversifiant réciproque des actions cotées vis-à-vis des obligations cotées s’amoindrit. Si les actions non cotées (private equity) et le crédit privé suivent dans l’ensemble les mouvements des marchés cotés des actions et des obligations, ils ont aussi le potentiel d’offrir des rendements supérieurs aux primes de risque traditionnelles, en raison d’un ensemble de facteurs inhérents aux actifs privés, tels que la prime d’illiquidité, les frictions dans le fonctionnement des marchés privés ou l’asymétrie d’information. D’autres tendances plus structurelles favorisent l’expansion des actifs privés en tant que classe d’actifs – le déclin du nombre d’entreprises cotées en Bourse, un relatif repli des banques du marché du crédit et la hausse des dépenses d’infrastructures liée à la transition énergétique –, justifiant ainsi leur présence plus importante dans les portefeuilles.

Ainsi, s’il contient facialement le même pourcentage d’actions et obligations que l’ancien modèle, le modèle d’allocation adapté au nouveau régime macro-financier devrait présenter selon nous une combinaison différente entre actifs publics et privés : 50 % d’obligations publiques, 30 % d’actions cotées et 20 % d’actifs privés. Nos études montrent qu’une telle composition peut améliorer le profil rendement-risque du portefeuille sur une période de dix ans (1). Mais cela ne suffit pas : une allocation statique, même incluant une plus grande proportion d’actifs privés, se traduit par une dispersion importante en termes de résultats et de risque pour les investisseurs, en raison de la hausse de la volatilité et des corrélations.

Facteurs de risques différenciés

C’est pourquoi nous estimons qu’il faut envisager une approche dynamique de l’allocation, qui tient compte à la fois de la place respective des actifs publics et privés dans le portefeuille, de la proportion d’actifs non cotés dans l’allocation à la cible – la montée en puissance dans ces actifs étant le plus souvent graduelle –, ainsi que des possibilités de diversification offertes par les multiples stratégies disponibles sur les marchés privés et des besoins de liquidité du portefeuille dans le temps.

Le portefeuille 60-40 dynamique a la latitude d’investir sur une large palette d’actifs privés comme l’immobilier et le crédit privé, permettant l’exposition à des facteurs de risque différenciés

Par exemple, dans une approche dynamique, un portefeuille avec une cible de risque de 10 % comprenant 20 % d’actifs privés aux côtés d’une combinaison classique d’actions et d’obligations cotées devrait concentrer ses engagements sur les marchés privés au cours des premières années afin d’accélérer la montée en puissance, avant de ramener ces engagements à 5-10 % par an pour maintenir l’exposition aux marchés privés. En outre, plutôt que de viser majoritairement le private equity, ce qui rend le risque actions prédominant, le portefeuille 60-40 dynamique a la latitude d’investir sur une large palette d’actifs privés comme l’immobilier et le crédit privé, permettant l’exposition à des facteurs de risque différenciés comme l’inflation ou les spreads de crédit. Cette flexibilité donne également aux investisseurs la possibilité de trouver des opportunités de valeur relatives en fonction de l’évolution des conditions de marché.

Cette approche se distingue de l’approche la plus souvent observée qui consiste à déterminer des cibles fixes par stratégie illiquide, puis à les constituer de manière itérative en fonction des opportunités d’investissement disponibles. Dans le cadre de notre nouvelle approche de la construction de portefeuilles pour les marchés privés, nous commençons par estimer le rendement et le risque pour chaque classe d’actifs. Nous passons ensuite à la simulation des flux de trésorerie sur la base de scénarios économiques, avant de construire nos portefeuilles cibles. Nous tenons compte de la période de montée en puissance (ramp-up) estimée pour minimiser l’écart entre allocation cible et allocation réelle du portefeuille. Le recours à une équipe d’allocataires spécialisés sur les actifs illiquides enfin, plutôt qu’une approche en silo, permet de rester réactif lors de la phase de déploiement afin de réduire encore la durée de cette dernière.

L’approche de l’investissement dans les marchés privés est sans conteste appelée à évoluer. Dans l’ancien régime macro-financier, où l’allocation aux actifs privés ne changeait pas de manière significative les performances du portefeuille, les investisseurs ont focalisé l’essentiel de leur attention et de leurs ressources sur leur allocation en actifs cotés. Dans le nouveau régime, qui consacre la place sans cesse croissante des marchés privés, trouver le bon équilibre entre actifs publics et privés dans les portefeuilles et calibrer leur évolution dans le temps sera sans doute crucial pour la génération de performance.

(1) Sources : MSCI, Bloomberg, Preqin sur une période de janvier 2012 à septembre 2022.