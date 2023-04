Les régulateurs européens consultent les investisseurs et gérants sur le reporting ESG

Parmi les nombreux échanges entre régulateurs et acteurs économiques sur les reportings ESG, une nouvelle consultation commune des Autorités européennes de surveillance (ESAs) vient d’être lancée le 12 avril dernier sur les standards techniques de la régulation sur la publication d’informations de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) . «Cette consultation est importante car elle va nous permettre notamment de faire part de la façon dont nous avons pu mettre en œuvre les « principales incidences négatives » ( principle adverse impact ou PAI), obligatoires et optionnels, en termes de définition, méthodologie, formule de calcul, indique Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Ces exigences de transparence ont mobilisé beaucoup d’énergie dans les sociétés de gestion, d’autant que l’information des entreprises n’était pas encore disponible et que les fournisseurs de données ne donnent pas un matériau harmonisé, ce qui pose in fine des questions de qualité des reportings. » La consultation porte aussi sur les grilles d’informations à fournir («templates») et sur des objectifs de décarbonation.