Les obligations crédit affichent des performances de 5 % depuis janvier. Quelles perspectives pour la suite ?

On attend une baisse progressive de l’inflation, avec des prévisions de croissance plutôt faibles en zone euro (1,5 % en 2024 ; 1,6 % en 2025). Mais les marchés ne sont pas en phase avec un contexte de récession et le crédit offre donc des opportunités. Les rendements obligataires se décomposent en deux : la partie « taux sans risque », qui va suivre l’évolution des taux de l’Etat allemand (3,2 % à 2 ans ; 2,45 % à 10 ans), et la partie « spread » (prime de risque crédit). Un ralentissement économique sans récession forte ne permettrait pas un resserrement du risque crédit, plutôt un écartement, voire une stabilité des spreads avec alors une performance positive liée au « portage » (stabilité de rendement relatif). Avec une courbe des taux inversée, la dette d’entreprises investment grade (BBB- et au-dessus) ne semble pas attractive sur 5 ans ou plus, car des spreads faibles ne compenseraient pas des hausses de taux : seul le très court terme paraît intéressant. En revanche, les autres catégories à primes de risque importantes semblent très attractives : le portage sera un facteur de performances à moyen terme, la partie « taux sans risque » associée donnant à la fois du portage et une protection en cas de fort ralentissement (hausse des spreads et baisse des taux).