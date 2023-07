Les gérants étrangers sont loin d’avoir conquis le marché chinois

Les gérants d’actifs ne rêvent plus d’Amérique mais de Chine. Avec quasiment 134.000 milliards de renminbis d’encours (près de 17.000 milliards d’euros) à fin 2021 et des promesses de développement rapide, la gestion d’actifs chinoise est devenue un incontournable relais de croissance pour les sociétés de gestion du monde entier. Pourtant, malgré une plus grande latitude offerte aux opérateurs étrangers, force est de constater que le marché chinois reste profondément dominé par les acteurs locaux (voir le graphique).

Avant de se faire connaître, et de vendre ses fonds, les acteurs étrangers doivent passer par une installation encore complexe. L’obtention des licences (lire l’encadré) est un parcours du combattant qui demande de prendre du temps et de s’allier avec les bons partenaires. La plus convoitée d’entre elles, celle de Fund Management Company, permet aux gérants de produire des fonds communs de placement, très régulés. Ces véhicules investissent uniquement dans des titres locaux et ne sont distribués qu’à des investisseurs résidents.

Depuis 2021, il est possible de créer une société de ce type de manière totalement indépendante, sans partenaire capitalistique local. Seule une poignée de très grandes sociétés de gestion a opté pour ce modèle. « Certaines sociétés, plutôt des américaines, définissent le succès comme étant capable de contrôler leur destin », analyse avec une pointe d’ironie Peter Alexander, managing director chez Z-Ben Advisors, une société de conseil spécialisée dans la gestion d’actifs en Chine. Mais, encore aujourd’hui, la joint-venture avec un acteur local, de préférence de premier plan, reste la voie principale pour couvrir le marché des fonds communs de placement. Cela permet de profiter d’un partenaire qui connaît bien les réseaux de distribution, les habitudes des investisseurs et les desiderata du régulateur. « Les joint-ventures en gestion d’actifs existent depuis vingt ans et, à part une ou deux, elles sont toutes très profitables. Le seul souci, c’est que la société étrangère n’est [ici] qu’un investisseur passif, car elle n’a aucun contrôle sur la joint-venture », précise Peter Alexander.

Si un gérant étranger veut plutôt vendre des stratégies excluant la Chine, complexes et/ou illiquides, il doit se tourner vers une licence de société de gestion privée (PFM), moins régulée et qui peut être détenue par une société étrangère à 100 % depuis 2016. Ce type d’entreprise ne permet de couvrir que des clients qualifiés, c’est-à-dire « une entité avec un actif net d’au moins 10 millions de renminbis, ou un investisseur individuel avec au moins 3 millions de renminbis d’actifs financiers ou un revenu annuel d’au moins 500.000 renminbis au cours des trois dernières années », nous précise Eastspring Investments, qui détient sa propre PFM. Pour investir l’argent des clients hors de Chine, il faudra ensuite obtenir une licence QDLP et recevoir régulièrement des quotas d’investissement. Un travail de longue haleine qui demande une certaine proximité avec le régulateur.

Les sociétés de gestion qui le peuvent ont intérêt à obtenir ces différentes licences, attribuées par différents régulateurs, par le biais de plusieurs filiales. Cela leur permet entre autres de diversifier leur gamme et leur clientèle, mais surtout de se prémunir d’un risque de contrepartie pour le cas d’une joint-venture, et de s’assurer d’une certaine continuité d’activité en cas de problèmes réglementaires sur l’un ou l’autre segment.

Pour rêver de Chine, il faut aussi être patient et avoir les poches profondes. « Entre le dépôt d’un dossier et le début de la vente de produits, cela prend au moins trois ans. Et il va falloir probablement dépenser entre 8 et 10 millions de dollars », témoigne Peter Alexander. Outre les frais d’installation et administratifs, les sociétés doivent aussi recruter un nombre minimum de collaborateurs pour être éligibles, par exemple cinq pour les PFM ou quinze détenteurs de certifications dédiées pour les FMC. Le coût de l’installation en Chine continentale reste donc encore prohibitif pour les sociétés de taille intermédiaire.

Des clients retail obsédés par la performance

Trouver son partenaire et obtenir sa ou ses licence(s) n’est que le début d’un long voyage. Les acteurs étrangers semblent surtout vouloir réussir sur le marché des particuliers, plus rémunérateur mais aussi plus difficile à naviguer. Pour ce faire, ils doivent s’adapter à un écosystème mélangeant modernisme technologique et pratiques commerciales traditionnelles. Et les préférences des investisseurs locaux peuvent un peu décevoir les plus téméraires : beaucoup de monétaire et d’obligataire, une petite poche de risque. Rien de complexe ou presque. S’ils veulent réussir à collecter, les gérants étrangers devront aussi construire patiemment leur track record.

Le marché du retail se caractérise par la prévalence du digital. Les particuliers chinois achètent principalement leurs parts de fonds sur internet et sur leur téléphone portable. Les gérants d’actifs possèdent leurs propres applications mobile, sur lesquelles les clients peuvent investir. Les épargnants apprécient aussi beaucoup les places de marché sur lesquelles les gérants d’actifs listent leurs stratégies. Les souscriptions et rachats s’y font généralement en quelques secondes, pour quelques yuans.

134.000 milliards de renminbis d’encours à fin 2021 pour la gestion d’actifs chinoise (près de 17.000 milliards d’euros)

S’il est facile d’investir pour un client, il est plus difficile pour une société de gestion de se faire connaître. Les marques étrangères doivent déjà jouer des coudes face à des acteurs locaux présents depuis deux décennies, bien mieux connus des épargnants. Elles doivent aussi apprendre à cerner les goûts des investisseurs locaux, et à coexister avec leurs partenaires qui ont parallèlement leur propre offre à promouvoir. Mais surtout, les investisseurs particuliers recherchent quasi exclusivement de la performance et ne sont clairement pas de nature fidèle. Selon une étude de 2020 de l’Asset Management Association of China (Amac), 44 % d’entre eux revendent leurs parts avant un an de détention. Et les plateformes accentuent ce phénomène, en classant les fonds disponibles en fonction de leur performance. Cette importance de la performance, conjuguée à un business model de la distribution basé sur les rétrocessions, a été clairement préjudiciable au gérant indiciel américain Vanguard, qui ne s’est pas adapté à ces spécificités.

Certains gérants étrangers, comme BlackRock et Schroders, croient en leurs chances d’y aller seuls, sans partenaires locaux. Mais, depuis deux ans, les marchés chinois connaissent des soubresauts qui contrarient les plans initiaux de ces impétrants. « La volatilité et les incertitudes du marché peuvent avoir affecté le sentiment des investisseurs et rendu plus difficile pour les gestionnaires étrangers la possibilité de se faire une place », analyse Chloe Qu, analyste senior en sélection de gérant chez Morningstar Chine. Le fonds BlackRock China New View Allocation, premier fonds commun de placement lancé par un gérant étranger en Chine, n’a pas encore fait forte impression. Ce véhicule, lancé en septembre 2021, affichait une performance de -19,71 % à fin mai 2023, soit une sous-performance de 514 points de base par rapport à la moyenne des fonds de sa catégorie. « Il leur faudra peut-être plus de temps que prévu pour construire leur track record », juge-t-elle.

Cette pression sur la performance pourrait forcer les sociétés de gestion à modifier leurs gammes en permanence. Mais un échec commercial ne signifie pas forcément la mort d’un fonds. « Le régulateur ne voit pas d’un très bon œil que l’on ferme des fonds. Il n’y a généralement pas d’urgence à fermer un fonds qui collecte peu et qui performe mal. Nous nous inscrivons sur le long terme et essayons plutôt de réfléchir à des modifications du processus d’investissement et retravaillons le marketing pour faire décoller les encours », nous explique Pierre-Axel Margulies, directeur Chine chez Axa IM (lire aussi 3 Questions à... ci-dessous).

La tentation des stratégies offshore

Le marché institutionnel chinois est peut-être plus prometteur que le retail, pour qui sait y faire. Celui-ci comprend de nombreuses banques de tailles variées, des fonds de pension publics et privés, une multitude de trésoreries d’entreprise. A noter que depuis quelque temps, les assureurs peuvent avoir leur propre société de gestion en interne et sont moins enclins à sélectionner des gérants externes. Leurs gérants servent d’ailleurs d’autres clients institutionnels externes et pourraient prochainement chercher à obtenir des licences FMC.

Le principal acteur, le National Council for Social Security Fund, qui gère le premier pilier du système de retraite, dispose en interne d’une équipe de sélection de fonds qui peut choisir des sociétés de gestion basées à l’étranger pour des mandats d’investissement en dehors de Chine. Certains réfléchissent toutefois à prendre des chemins de traverse. Ainsi le tierce partie marketeur français MyFunds Office envisage-t-il d’ouvrir un bureau dans le pays pour couvrir plutôt les institutionnels régionaux. « Nous voulons aller au centre du pays et représenter au moins deux sociétés de gestion d’actifs pratiquant le stock-picking », nous précise le fondateur Jérôme Glodas, qui devrait opter pour une licence de conseil en investissement.

Depuis 2022, les besoins des investisseurs institutionnels se sont complexifiés. La chute des marchés actions et la faiblesse des rendements obligataires en Chine poussent ces acteurs à rechercher davantage de diversification géographique et des rendements plus stables. La problématique de l’ESG (environnement, social, gouvernance) est également en train d’émerger, sous l’impulsion du gouvernement chinois, qui vise une neutralité carbone d’ici à 2060.

Pour gagner un mandat auprès d’un investisseur institutionnel, il faut, la plupart du temps, être détenteur d’une licence QDLP. Dès lors, il est toujours préférable d’avoir un partenaire local proche du régulateur pour obtenir plus facilement ce précieux sésame. Toutefois, un premier gérant étranger, Azimut, a obtenu directement en mars une licence QDLP pour sa filiale à 100 %, PFM. L’ouverture du pays est donc bien réelle mais demande de la patience. ■

MISE EN PLACE D’UN TROISIÈME PILIER RETRAITE

Le gouvernement chinois a instauré un plan épargne-retraite en 2022, pour faire notamment face à une population vieillissante et compenser les faiblesses d’un premier pilier amené à être déficitaire dans les années à venir.

L’épargne-retraite chinoise s’adresse théoriquement à un peu plus d’un milliard de salariés. Ceux-ci peuvent verser jusqu’à 12.000 renminbis dans cette enveloppe, principalement sur des comptes de dépôt et des fonds communs de placement. Les avantages de ce troisième pilier sont l’absence d’imposition sur les plus-values et la possibilité de réduire son revenu imposable d’un montant égal à celui versé en épargne-retraite.

Le potentiel de croissance de ce marché aiguise les appétits de certains gérants étrangers, qui se positionnent dès à présent. « L’obtention d’une licence FMC [nous] permettrait d’accéder au marché intérieur chinois, et plus particulièrement au marché des pensions privées », nous explique Leo Shen, responsable des activités de fund management en Chine pour AllianzGI, dont la société a déposé un dossier d’agrément en mars dernier. A la demande du régulateur, les gérants doivent cependant limiter leur gamme à des stratégies de long terme, principalement en actions, en obligations ou en fonds de fonds, ainsi qu’à des fonds à horizon.

Ils sont par ailleurs concurrencés sur ce segment par les banques, qui sont déjà bien placées pour y distribuer leurs produits. Les sociétés de gestion de fortune et les assureurs pourraient aussi bientôt entrer sur ce marché très prometteur. ■

LES PRINCIPALES LICENCES DE GESTION

- Fund Management Company (FMC) : licence de gestion de fonds communs de placement. Elle permet entre autres de s’adresser au marché retail et aux institutionnels. Elle est attribuée par la China Securities Regulatory Commission (CSRC).

- Private Fund Management (PFM) : entreprise de gestion privée qui permet de distribuer des fonds auprès de clients qualifiés, c’est-à-dire les high net worth individuals et les institutionnels. Elle doit être enregistrée auprès de l’Asset Management Association of China (Amac).

- Wealth Management Subsidiaries : licence de gestion de fonds accordée à des filiales bancaires pour gérer principalement des stratégies obligataires à destination des clients maison. Elle est attribuée par la nouvelle National Administration of Financial Regulation.

- Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) : licence nécessaire pour la majorité des investisseurs institutionnels voulant investir à l’étranger. Elle est attribuée par la China’s State Administration of Foreign Exchange (Safe), qui pilote également la distribution de quotas d’investissements. Certains acteurs supranationaux en sont dispensés.

- Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP) : licence nécessaire aux gérant d’actifs étrangers pour lever des fonds auprès de clients qualifiés en vue de les investir hors de Chine. Ce programme, également supervisé par la Safe, fonctionne aussi par quotas. ■



TROIS QUESTIONS À... Pierre-Axel Margulies, directeur Chine chez Axa IM

« Il est clé de bien comprendre la loi, et surtout l’esprit de la loi »

Quelle est votre stratégie pour pénétrer le marché chinois ?

Notre présence en Chine et auprès des clients chinois se décline au travers de trois pôles : une coentreprise pour le marché des fonds communs de placement, une société de gestion privée et une équipe de distribution, basée à Hong Kong.

Notre coentreprise existe depuis quinze ans. Nous détenons 39 % du capital, aux côtés de la Shanghai Pudong Development Bank, et Guosheng, une société d’investissement détenue par l’Etat. Nous avons patiemment développé cette société avec nos partenaires, et nous sommes désormais classés au 25e rang en termes d’encours gérés sur les fonds communs, sur un marché qui compte environ 150 acteurs. Outre la vente en direct, nous distribuons nos fonds et stratégies également à travers le réseau de notre partenaire bancaire et les réseaux tiers, ainsi que sur Internet et par mobile.

Pour la société de gestion privée, nous détenons la totalité du capital. Nous avons obtenu la licence PFM en 2022 et avons lancé notre premier fonds cette année. Cette licence nous permet de lever de l’argent auprès d’investisseurs chinois et de l’investir dans des titres chinois. Nous ciblons aussi des clients chinois qualifiés qui veulent investir hors de Chine, grâce à notre licence QDLP pour laquelle nous avons déjà lancé un fonds.

Comment naviguez-vous à travers l’univers réglementaire chinois ?

Il est clé de bien comprendre la loi et surtout l’esprit de la loi. Elle est souvent complexe et il faut comprendre quel problème elle essaie de résoudre et à qui elle s’adresse. En interne, les bons contrôles et une bonne gouvernance sont primordiaux. Enfin, il faut de bons produits avec une certaine liquidité et profondeur de marché. La gestion d’actifs est une industrie encore assez jeune en Chine. Nous rencontrons régulièrement les régulateurs avec qui nous partageons la vision et la stratégie de notre entreprise en local.

Est-ce plus difficile de recruter lorsqu’on est un gérant étranger ?

Il y a une guerre des talents et il est donc important de se différencier de la concurrence locale. Pour ce qui est de notre société de gestion privée, nous avons la chance d’avoir la marque Axa qui bénéfice d’une notoriété certaine en Chine grâce à la présence extensive du groupe dans ce pays depuis des décennies, que ce soit dans l’assurance ou la gestion d’actifs. Nous mettons en plus en avant notre culture d’entreprise internationale, qui diffère de celle des entreprises chinoises. Nos employés bénéficient de notre politique de « smart working » avec notamment une flexibilité et du télétravail, les collaborateurs ont accès à des formations internationales, nous les faisons voyager pour rencontrer des clients, et les invitons à Paris pour suivre des séminaires.

Par ailleurs, une majorité de nos collaborateurs sont des étrangers d’origine chinoise, qui ont parfois changé de nationalité pour celle du pays où ils ont étudié et/ou travaillé auparavant et qui sont à la recherche d’une culture d’entreprise internationale lorsqu’ils reviennent en Chine. En ce qui concerne notre coentreprise, comme elle est liée à la Shanghai Pudong Development Bank, elle bénéficie naturellement de l’aura de notre banque partenaire, surtout à Shanghai qui reste un vivier important de talents. Il est donc moins difficile d’attirer les candidats. ■

ILS COMPTENT...

Pan Gongsheng

Vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China)

Pan Gongsheng est vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine depuis 2012 et directeur de la State Administration of Foreign Exchange. Membre important du Parti communiste chinois, il a été nommé début juillet au poste de secrétaire du parti auprès de la banque centrale, ce qui doit lui permettre d’être nommé gouverneur dans les prochains jours. Avant de travailler dans l’administration publique, cet économiste de 58 ans, passé par Cambridge et Harvard, a occupé des postes de direction à la Banque agricole de Chine, ainsi qu'à la Banque industrielle et commerciale de Chine.

Ge Haijiao

Président de la Bank of China

Economiste de formation, Ge Haijiao a pris la présidence de la Bank of China, l’une des principales banques commerciales d’Etat, en avril dernier. Membre du Parti communiste chinois, il était précédemment vice-gouverneur de la province du Hebei (2019-2023). Par le passé, il a notamment évolué à des postes de direction au sein de l’entreprise d’Etat China Everbright et de la Banque agricole de Chine.

Yi Huiman

Président de la China Securities Regulatory Commission

Yi Huiman a réalisé la quasi-totalité de sa carrière au sein de la Banque industrielle et commerciale de Chine, dont il a occupé la présidence entre 2016 et 2019. Membre du Parti communiste chinois, il a été nommé au poste de président de la China Securities Regulatory Commission en 2019.

Sau Kwan

Présidente d’E Fund Management

Cette diplômée du Boston College préside le numéro un de la gestion de fonds communs de placement en Chine depuis près de dix ans. Parmi ses principaux chantiers se trouve le développement d’une offre ESG (environnement, social, gouvernance). Auparavant, elle a travaillé pendant vingt ans chez State Street, d’abord aux Etats-Unis dans les années 1990, puis à Hong Kong.

SUIVEZ LE GUIDE...

-China Securities Regulatory Commission (CSRC)

Focus Place, 19 Jin Rong Street,

West District,

Beijing 100033

Fax : +86 10662 10205

http://www.csrc.gov.cn/csrc_en/index.shtml

E-mail : consult@csrc.gov.cn

-China’s State Administration of Foreign Exchange (Safe)

30 Financial Street,

Xicheng District,

Beijing 100033

Tél : +86 10684 01188

E-mail : guanliyuan@mail.safe.gov.cn

-People’s Bank of China

32 Chengfang Street,

Xicheng District,

Beijing 100800

Tél : +86 10661 94114

http://www.pbc.gov.cn/en

E-mail : webbox@pbc.gov.cn

-Asset Management Association of China (Amac)

9 /F, block B, Bank of communications building,

No. 20, Financial Street,

Xicheng District,

Beijing 100033

Tél : +86 10665 75936

Fax : +86 10665 75989

www.amac.org.cn

E-mail : loudf@amac.org.cn

-Shanghai Asset Management Association

15/F, LJZ Plaza,

1600 Century Avenue,

Shanghai, 200122

-China Investment Information Services Limited

Suite 2501-2503

Great Eagle Centre,

23 Harbour Road,

Wanchai,

Hong Kong

Tél : +852 2501 0600

www.ciis.com.hk

E-mail : marketing@ciis.com.hk