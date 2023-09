Les catégories SFDR sont-elles encore pertinentes au regard de leur possible future révision ?

Depuis que la Commission européenne a lancé sa consultation de révision du règlement SFDR le 14 septembre et émis l’idée d’une suppression brutale des articles 8 et 9, l’ensemble de l’industrie de la gestion d’actifs européenne se remet à s’interroger sur la pertinence de cette catégorisation, dont elle s’est abondamment servie. Ce système est évidemment perfectible et mérite avant tout d’être affiné pour éviter d’être utilisé à mauvais escient, puisque bon nombre de sociétés de gestion s’en servent actuellement comme d’un label, plus parlant pour les épargnants.

L’idée d’imposer à l’ensemble des fonds une transparence sur leur degré de durabilité évoquée dans la consultation est prometteuse. Cet élargissement apporterait cohérence et lisibilité aux épargnants. En l’état actuel des choses, l’article 8 souffre d’une définition trop large tandis que l’article 9 est trop restrictif. Dans les deux cas, cela entame leur crédibilité et leur utilité. Cependant, moins d’un an après la mise en œuvre complète du règlement, remplacer les articles 8 et 9 par de nouvelles catégories qui généreront sans doute autant de nouveaux questionnements (comment définir un produit à impact positif en dehors de la taxonomie ? comment mesurer la transition ?) semble être un exercice périlleux.

La catégorisation doit donc nécessairement évoluer mais il est prioritaire de construire et d’affiner en partant de la base existante, sur laquelle les sociétés de gestion européennes se sont massivement investies depuis son entrée en vigueur en mars 2021.