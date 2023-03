Les banques privées prennent le tournant de la technologie à marche forcée

Si le monde évolue vite, il est des choses qui ne changent pas. La banque privée reste encore un îlot préservé au milieu d’autres activités bancaires beaucoup moins profitables. L’activité s’appuie sur une croissance moyenne des richesses de populations aisées de 7% par an, elle est pourvoyeuse de liquidités et peu consommatrice de capitaux. Cette situation est toujours considérée comme une rente par les institutions, mais cela pourrait rapidement changer. Après une année 2021 historique, tirée notamment par la performance des marchés, 2022 s’est révélée beaucoup plus difficile, constate l’étude annuelle European private banking 2023 de McKinsey. En seulement six mois au début de l’année 2022, les banques privées européennes ont vu leurs encours chuter de 11%, soit une baisse d’environ 1.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion, pour la centaine de banques prises en compte dans l’étude. «La dépendance des banques privées à la performance des marchés, et donc à la conjoncture, est extrêmement élevée. Les banques essaient donc de construire des modèles moins sensibles à l’environnement macroéconomique en développant des leviers contracycliques de création de valeur», explique Sébastien Lacroix, directeur associé senior chez McKinsey. Pour conduire cette transformation, les banques disposent de plusieurs pistes d’investissement. La première d’entre elles concerne la technologie. «La nature des attentes des clients dans leur modèle d’interaction avec leur banque privée poursuit sa profonde évolution. Les clients des banques privées ont atteint une maturité digitale et ont aujourd’hui un besoin croissant de contacts hybrides avec leurs conseillers», explique Sébastien Lacroix. Or, si les banques ont bien triplé leurs investissements technologiques de 2019 à 2023,«elles rattrapent pour l’essentiel leur retard sur l’expérience digitale qu’elles peuvent offrir au client. En revanche, elles pourraient investir plus massivement sur le cœur de leur proposition de valeur que sont l’ingénierie patrimoniale, le conseil et l’investissement», continue Sébastien Lacroix. Les banques n’ont donc pour l’heure pas encore mis en place demesures pour répondre aux besoins croissants des clients sur la qualité des conseils à distance. Les banques privées pourraient aussi s’appuyer sur un autre levier. Elles gagneraient, comme les banques de détail, à développer des instruments de marketing et de vente via des canaux digitaux. Cela peut sembler contre-intuitif, pour des établissements qui veulent segmenter leur clientèle et bien souvent monter en gamme. Cependant, «les banques privées qui se sont dotées de compétences de marketing digital font la différence en termes de collecte. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, avec l’arrivée de fintechs, ou de gérants d’actifs qui s’adressent directement à leur client, le développement d’un nouvel outil de conquête efficace se révèle décisif», déclare Sébastien Lacroix. Vague verte Enfin, explique McKinsey dans son étude, les banques privées doivent aussi s’adapter à la vague verte. Elles doivent travailler leurs gammes pour répondre à la demande sur les produits intégrant des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ESG. «La thématique ESG devient prépondérante et représente aujourd’hui 50% des flux sur les fonds commun de placement. La proportion de produits ESG sur le total des OPCVM détenus par les clients devrait atteindre 30% en 2023», estime Sébastien Lacroix. Ces développements, technologiques ou sur l’ESG, pourraient paraîtresubsidiaires, car le modèle de la banque privée tient toujours bien aujourd’hui. Il n’empêche, l’univers concurrentiel et l’accroissement des coûts, notamment liés à la réglementation, les obligent à grandir pour conserver leur niveau élevé de rentabilité. «Il y a 15 ans, le seuil minimum d’encours permettant d’assurer à une banque privée de plein exercice la rentabilité pérenne de son modèle était de 5 milliards d’euros, nous sommes plus proches de 20 milliards aujourd’hui», déclare Sébastien Lacroix. Et il n’y a pas de raison pour que cette tendance s’inverse.