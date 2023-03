Le retour des garanties en capital est-il une menace pour la gestion d’actifs ?

Pendant des années, « Tina » était la réponse à tout : « There is no alternative. » En période de taux d’intérêt nuls ou négatifs, il n’y avait de fait que peu d’alternatives aux actifs dits « risqués ». Désormais, avec des taux revenus en territoire très positif, le paysage de l’épargne a changé du tout au tout. Les clients privés peuvent se tourner vers des comptes à terme ou des produits structurés qui, non contents de promettre une appréciation (pour partie) connue à l’avance, offrent le graal des investisseurs particuliers : une garantie formelle de capital. Ces produits d’épargne présentent pour les banques bien des atouts puisque, de la production à la distribution, tous les maillons de la chaîne génèrent des revenus qui ne devront pas être partagés, au contraire des fonds.

La garantie de capital des produits d’épargne bancaire repose sur le bilan de la banque qui les structure. Or la période actuelle nous rappelle que ce bilan ne présente toutes les garanties de solidité que jusqu’au moment où… il ne les présente plus. Mais cette éventualité n’est qu’un risque extrême, qui ne se matérialise qu’à de très rares moments de tension, au contraire des produits offerts par les sociétés de gestion, où la valorisation aux prix de marché impose, chaque jour, des fluctuations fort désagréables pour les épargnants. Finalement, il semble que le retour des taux d’intérêt positifs ne soit pas une si bonne nouvelle pour les gérants.