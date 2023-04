La Suède suscite des espoirs mesurés en Europe avec son gisement de terres rares

Le 13 janvier dernier, à la surprise générale, un groupe minier suédois, LKAB, a annoncé la découverte d’un gisement potentiel de terres rares dans la région de Kiruna, dans le nord du pays. Un cas d’école qui cristallise les enjeux autour de la souveraineté énergétique européenne.

C’est «une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat», souligne alors Jan Mostrom, directeur général de LKAB, dans un communiqué.

L’annonce tombe alors à point nommé pour la Suède : elle a été faite lors d’une visite d’une délégation de la Commission européenne, alors que Stockholm prenait la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Et c’est un de ses fleurons industriels, le groupe minier LKAB dont l’Etat suédois est l’unique actionnaire, qui porte le projet. Créé au 19ème siècle, il fournit 80% du minerai de fer produit en Europe. Qui plus est, c’est le premier gisement de terres rares qui est découvert en Europe.

Or les terres rares, qui regroupent 17 métaux (scandium, yttrium, et quinze lanthanides) sont le nouvel ‘or noir’, indispensable dans le secteur technologique : elles sont utilisées dans la fabrication des batteries de véhicules électriques, des turbines des éoliennes, et des appareils électroniques portables. Parmi les principales sociétés qui y recourent figurent Apple, qui utilise 9 des 17 terres rares pour fabriquer un iPhone (dans les batteries, l’écran, les écouteurs), ou encore General Electric (GE), une éolienne comptant 350 kg de terres rares, selon The information network, cité dans une note d’analyse du groupe financier Mirabaud.

Selon les calculs de LKAB, le gisement, situé au nord de Kiruna, contiendrait au moins un million de tonnes d’oxydes de terres rares, mais aussi l’équivalent d’un quart des besoins européens en phosphore et de 400 millions de tonnes de minerai de fer.



98% des terres rares importées de la Chine

Alors, LKAB fait miroiter à l’Union européenne l’espoir de mener sa transition énergétique sans aggraver sa dépendance. Notamment face à la Chine, qui fournit 98% des terres rares dont a besoin l’UE. Et ce dans un contexte où «les (exploitations) de terres rares les plus accessibles sont à des points d’étranglement», relève de son côté Deutsche Bank dans une note d’analyse publiée en janvier. «Et la fusion, fin 2021, de trois des ‘big six’ entités chinoises détenues par l’Etat, va probablement permettre au pays de renforcer son contrôle sur la chaîne de valeur globale».

Mais d’ici là, plusieurs enjeux industriels et ESG majeurs s’imposent à Stockholm. Déjà, la route va encore être longue avant une mise en exploitation, prévient le groupe minier. Il faudra au moins «entre 10 et 15 ans» pour obtenir les permis d’exploitation, a précisé à la presse le PDG de LKAB, Jan Moströma.

En outre, en termes de respect de l’environnement déjà, l’extraction de terres rares est foncièrement polluante. À cause de l’impact environnemental, de nombreux pays – dont en Europe - ont fermé leurs exploitations de terres rares. Ce sont les moins regardants sur les aspects ESG qui se sont offerts une place de choix. Dont la Chine, avec son quasi-monopole sur la production actuelle.

Car une fois identifié le site d’exploitation de terres rares, «il faut les extraire, les raffiner, ça pollue, c’est difficile à faire», sans compter les risques pour la santé des travailleurs, souligne Marion Laboure, senior economist chez Deutsche Bank, et co-autrice d’une étude sur le sujet. C’est bien pour cette raison qu’il y a peu d’extraction en France aujourd’hui, mais à la place, «nous avons vendu une partie de la technique à diverses économies dont la Chine», poursuit-elle. Et de citer l’ancien groupe chimique français Rhone Poulenc, qui a délocalisé son activité de raffinage de terres rares produisant des déchets radioactifs dans les années 1990.

Reste à voir si, d’ici une quinzaine d’années, la Suède trouvera des techniques d’exploitation moins polluantes.

Un autre point sensible concerne la localisation géographique de Kiruna, au-delà du cercle polaire arctique. Et donc à proximité de zones protégées.

Le projet pourrait aussi affecter les quelque 25.000 Samis qui vivent aux alentours de Kiruna. Ce peuple autochtone de Laponie, spécialisé dans l’élevage de rennes, craint de perdre des parcelles de terre supplémentaires. Quand bien même la compagnie minière a promis de recourir à «des techniques plus respectueuses de l’environnement» que celles en vigueur en Chine, où l’extraction à coups de produits chimiques fait des ravages dans l’écosystème. Déjà en 2007, alors que certains immeubles menaçaient de s’effondrer en raison de la surexploitation minière, les autorités locales avaient entamé le déménagement de près de 6.000 habitants de Kiruna.

