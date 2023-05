ESG : Approche mondiale, barrières locales

Difficile aujourd’hui pour une entreprise d’attirer des capitaux sans une bonne note extra-financière ou ESG (c’est-à-dire selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) d’une agence internationalement reconnue. Pourtant, en se mondialisant, les notations ESG sont de plus en plus confrontées aux critiques de leurs prétentions universalistes. Par exemple, « les marchés émergents font face à des enjeux environnementaux et sociaux différents [des pays développés] et il est important que les agences de notation ESG les prennent en compte lorsqu’elles évaluent les risques, opportunités et impacts ESG d’une entreprise », a déclaré en mars dernier la Securities and Exchange Board of India (SEBI) dans un document de travail préparatoire à une consultation publique sur la notation ESG.

Les entreprises du pays, comme ailleurs, sont jugées à l’aune de standards largement partagés par les filiales ESG des grandes maisons de notation comme MSCI, S&P, Morningstar ou encore Fitch. Mais le régulateur indien aimerait forcer ces grandes agences à adopter des métriques spécifiques aux problématiques du pays, afin de promouvoir les entreprises qui fournissent des efforts adaptés au contexte économique et social indien. Parmi la quinzaine de métriques proposées, la SEBI a notamment suggéré de mettre de côté la parité homme-femme dans les conseils d’administration, dans la mesure où moins d’un quart des femmes du pays ont un travail. Elle suggère de lui préférer la publication des salaires moyens par genre.

La requête du régulateur indien est une bonne illustration de la question soulevée sur la pertinence des méthodologies holistiques uniques. A vouloir tout couvrir et rendre toute entreprise comparable selon un même référentiel, certaines agences très influentes pénaliseraient certaines économies. Les acteurs asiatiques, dont les économies sont en pleine croissance, sont actuellement les plus bruyants sur ce sujet.

Liens privés et sociaux sont clés en Chine pour créer de la confiance et signer des contrats

L’organisation sociale et culturelle de chaque pays déteint fortement sur les us et coutumes des gouvernances d’entreprises. Et l’indépendance des administrateurs des conseils d’administration n’est pas partout une priorité. Par exemple, l’Inde et la Chine se caractérisent par une prévalence de transactions entre parties liées, c’est-à-dire d’accords ou d’arrangements conclus entre deux parties qui ont une relation (familiale, politique…) préexistante à la transaction. Dans le premier pays, où 70 des 100 plus grandes sociétés cotées sont familiales, la responsabilité incombe à la famille et pas nécessairement aux administrateurs indépendants. « Les transactions entre parties liées sont plus nombreuses et, par conséquent, plus critiques pour comprendre les entreprises », constate Amit Tandon, fondateur et directeur général du proxy Institutional Investor Advisory Service India et membre du comité consultatif ESG de SEBI. Pour lui, le travail d’analyse consiste à surveiller ces deals afin d’en séparer le bon grain de l’ivraie. A l’inverse, dans une Chine où l’Etat est omniprésent dans les conseils d’administration et où les « liens privés et sociaux sont clés pour créer de la confiance et signer des contrats », ce genre de transactions n’est tout simplement « pas considéré comme préjudiciable à la valeur actionnariale » par les acteurs locaux, estime Jeff Chen, chercheur à la Texas Christian University. En Corée du Sud, marquée par ses Chaebol (conglomérats d’entreprises familiales), la difficulté tient plus à pousser ces grands conglomérats à distribuer du cash vers les actionnaires, plutôt que de l’utiliser pour renforcer la structure du groupe.

La méthodologie, reflet d’une vision du monde

En arrière-plan, on retrouve une remise en cause d’une vision occidentale, voire exclusivement anglo-saxonne de l’ESG. « Il y a un risque [que les notations ESG des principales agences] puissent être perçues comme imposant des vues américaines ou européennes dans ces régions. Mais à l’inverse, prendre en compte toutes les dynamiques locales revient à tout accepter et à ce que rien ne change. Il est vrai que tous les pays ne partent pas du même niveau mais l’objectif global poursuivi par les entreprises et investisseurs dits ‘à impact’ reste globalement le même », récuse Antoine Corbin, coresponsable de la notation ESG en zone Emea chez Sustainable Fitch.

Toutefois, même des pays développés peuvent se retrouver face à des difficultés insoupçonnées, comme le Japon avec l’environnement. « Les défis géographiques et industriels pour atteindre le net zéro au Japon sont très différents et beaucoup plus difficiles qu’en Europe. Le Japon est recouvert aux deux tiers de montagnes et il est difficile de construire des éoliennes offshore en raison des risques sismiques et de la profondeur des eaux », explique Atsuko Kajiwara, membre du comité technique ESG de la Japan Financial Services Agency, le régulateur japonais, et responsable du groupe de finance durable de la Japan Credit Rating Agency.

Pour certains observateurs, le danger réside même dans une uniformisation de la pensée des principaux acteurs, à coups de consolidation du secteur. « Les agences anglo-saxonnes ont davantage une approche de matérialité simple, tandis que les européennes ont une approche de double matérialité. Or les premières ont tendance à racheter les secondes. Cela mène à des modifications méthodologiques dans les agences européennes », observe Florian Berg, chercheur au MIT et spécialiste de la notation ESG. « Un grand nombre d’acteurs en Europe disent que les agences de notation font partie des groupes américains. Je rassure souvent mes clients en expliquant que la méthodologie de Sustainalytics a été développée par des chercheurs européens et qu’elle reflète une vision plutôt européenne de la durabilité », se défend Axel Pierron, directeur client de Sustainalytics. La méthodologie de la filiale de Morningstar voit par exemple d’un bon œil la présence de syndicats dans une entreprise « car cela implique une relation entre l’employeur et les salariés » quand, chez des concurrents, cela peut être interprété « comme une barrière à la création de richesse », complète-t-il.

Prendre en compte le contexte local demande de la main-d’œuvre, de l’investissement et une compréhension fine des valeurs sociales et culturelles en jeu. FLORIAN BERG, chercheur au MIT et spécialiste de la notation ESG

Une solution, pour qui a les moyens d’accumuler les partenaires, se trouve peut-être dans l’emploi d’agences locales de notation ESG. Celles-ci semblent plus à même de comprendre les entreprises de leur pays, notamment sur les aspects des risques sociaux et de gouvernance. Cette proximité entre les analystes et le milieu observé entraîne des répercussions financières quantitativement démontrables, selon Jeff Chen. Dans une récente étude, l’universitaire a remarqué que les analyses de Sino, la principale agence chinoise de notation ESG, avait bien mieux anticipé que MSCI les risques qui se sont matérialisés sur les entreprises chinoises couvertes. L’agence s’est révélée plus à même de dénicher les problèmes liés aux violations réglementaires, à la corruption et aux mauvaises conditions de travail, nous explique le chercheur.

Toutefois, les grandes agences assurent avoir commencé à prendre en compte les particularismes. « Elles essaient de prendre en compte le contexte local mais cela demande de la main-d’œuvre, de l’investissement et une compréhension fine des valeurs sociales et culturelles en jeu », témoigne Florian Berg. Chez certains, cela se limite pour le moment à des commentaires complémentaires car les méthodologies restent encore une fois universelles. « Investir dans une centrale gazière demeure un investissement contribuant négativement au changement climatique. En revanche, un tel investissement en Asie peut représenter une possibilité de transition en remplacement de technologies plus polluantes, telles que le charbon, auquel cas l’analyse qualitative soulignera la pertinence de cet investissement dans le contexte local », prend pour exemple Antoine Corbin.

La décision finale reste entre les mains des investisseurs

Dans ce flou des notes, méthodes et autres visions du monde, l’investisseur se retrouve face à lui-même. La prise en compte brute des notations des grandes agences semble peu indiquée, sauf pour ceux qui veulent limiter le nombre de fournisseurs pour des portefeuilles globaux et qui s’imposent des règles de gestion ESG strictes. « Le problème de l’investissement responsable est que son interprétation est intimement liée aux valeurs des investisseurs. Les données doivent être customisables pour leur permettre de les utiliser afin de refléter leurs valeurs. Au-delà de la note de risque ESG, on donne des détails sur les sources de risques et des divers indicateurs sous-jacents à l’évaluation de l’entreprise dont un programme de lanceur d’alerte et une politique de marketing responsable, ainsi que l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’environnement et social », explique Axel Pierron.

Le spécialiste des marchés émergents Gemway Assets va même un peu plus loin, en retraitant toutes les données de Sustainalytics. La société estime être plus en prise avec ses sociétés en portefeuille, et davantage capable de mettre à jour les informations, par rapport aux grandes agences qui doivent couvrir des dizaines de milliers de titres. « Nous rencontrons les directions des entreprises en portefeuille quatre fois par an, et il y a toujours un volet ESG dans nos discussions », explique Elena Kosheleva, analyste-gérante chez Gemway Assets. Consciente des écarts environnementaux et sociaux importants entre certaines économies émergentes et les pays développés, la société essaye notamment d’équilibrer son approche entre adaptation au contexte local, et promotion de ses propres valeurs. A titre d’exemple, elle prend en compte le nombre de femmes dans la base d’employés, qui doit être supérieure à 20 %, mais maintient aussi la pression sur les conseils d’administrations pour faire passer le nombre d’administratrices au-dessus de 10%, afin de provoquer un changement de mentalités. L’ESG reste décidément un numéro d’équilibriste. ■

DO YOU SPEAK 日本語 ? (PARLEZ-VOUS JAPONAIS ?)

La barrière de la langue est une raison sous-estimée de mauvaise notation ESG dans certaines régions du monde. La collecte de données publiques bute régulièrement contre un foisonnement d’informations non traduites. Et donc non exploitées par les agents anglophones. « Même si quelques entreprises ont commencé à publier des rapports ESG en anglais, nous demandons aux grandes agences de notation ESG de faire l’effort de travailler en japonais lorsqu’il le faut », explique Atsuko Kajiwara, membre du comité technique ESG de la Japan Financial Services Agency et responsable du groupe de finance durable de la Japan Credit Rating Agency. Les grandes agences envoient aussi des questionnaires en anglais, mais de nombreuses entreprises n’ont tout simplement personne pour y répondre correctement. « Nous avons observé que les grandes agences ne dialoguaient tout simplement pas avec les entreprises japonaises, mais se contentaient d’outils comme de l’intelligence artificielle et de la navigation internet, ce qui risque de mener à une mauvaise interprétation », complète Atsuko Kajiwara. La détection de controverses s’en retrouve aussi retardée puisque les médias anglophones de ces pays, scrutés par les agences, ont souvent du retard dans la couverture de ces actualités clés par rapport aux publications locales en langue autochtone. La lecture des journaux en chinois, tamoul ou japonais est donc décisive pour produire une analyse exhaustive, pertinente et en temps voulu.

L’OCCIDENT EST LUI AUSSI DIVISÉ SUR L’ESG

Les critiques envers l’influence des méthodes des notes ESG touche aussi les pays développés. Les Etats-Unis sont en ce moment traversés par une forte contestation de cette approche, notamment de la part des Républicains, qui voient en sous-main une politisation de la finance par les progressistes.La bataille entre simple et double matérialité divise aussi les praticiens, sur fond de séparation entre un monde anglosaxon favorable à une approche ESG uniquement basée sur les risques financiers, et une Europe voulant également prendre en compte l’impact de l’activité économique sur son environnement. Or, les agences anglosaxonnes sont en train de racheter leurs concurrentes européennes, faisant peser un risque d’unification méthodologique au profit de la matérialité simple.

Au-delà de ces grandes fractures, les pays occidentaux possèdent eux aussi des particularismes qui n’entrent pas toujours dans les cadres des agences de notation ESG internationales. Et la France se distingue par le tropisme de sa société et de ses investisseurs pour le S. Les agences tricolores de notations, qui servent principalement des investisseurs compatriotes, en ont fait leur point fort. « Nous prenons en compte le fait que les entreprises promeuvent le dialogue avec les salariés, via les représentants syndicaux, même chez les sous-traitants, même à l’étranger », prend ainsi pour exemple Emmanuel de La Ville, fondateur d’Ethifinance. Une approche difficilement imaginable chez les anglo-saxons.