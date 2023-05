Eltif, un nouveau départ pour la démocratisation du private equity ?

A la genèse du texte sur les fonds européens d’investissement à long terme – plus communément connus sous l’appellation « Eltif » –, l’idée de répliquer le succès des OPCVM sur la gestion cotée au monde du private equity était ambitieuse : offrir aux gestionnaires d’actifs non cotés l’accès à 400 millions d’épargnants européens désireux de donner du sens à leur épargne en finançant les entreprises de l’économie réelle. Si le marché des Eltif a connu une croissance accrue en 2022, force est de constater que le succès attendu à l’occasion de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/760 (« règlement Eltif 1.0 ») n’a pas été au rendez-vous. Forte de ce constat, la Commission européenne a transmis une proposition de règlement modifié qui vient d’être adoptée par le Parlement européen (règlement (UE) 2023/606, dit « règlement Eltif 2.0 ») le 15 mars 2023 et qui devrait rendre plus attractif le recours à ces formes de véhicules.

Alors que tout investissement dans des transactions financières compromettant l’objectif d’investissement à long terme affiché des Eltif est proscrit [1], le champ des actifs éligibles à l’investissement d’un Eltif reste large. Ainsi, un Eltif est autorisé à investir dans des instruments de capitaux propres/dettes émis par (ou à consentir des prêts à) des entreprises de portefeuille éligibles, c’est-à-dire en substance, toute entreprise – autre qu’une entreprise financière – non cotée, ou avec une capitalisation boursière inférieure à 1,5 milliard d’euros, qui n’est pas située dans une juridiction exotique (présentant un haut risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou non coopérative à des fins fiscales).

Un univers d’investissements élargi

Le règlement Eltif 2.0 vient par ailleurs élargir le champ des investissements possibles, en permettant non seulement à un Eltif de procéder à des investissements au travers d’entités ad hoc et de réaliser des co-investissements minoritaires dans un actif éligible, mais surtout en autorisant les Eltif à investir dans un OPCVM ou un FIA (fonds d’investissement alternatif) de l’Union européenne. Une telle structure de fonds de fonds, attendue par les acteurs de la place, pourrait permettre à des investisseurs de détail d’investir, via l’interposition d’un Eltif, dans des fonds auxquels ils ne pourraient souscrire directement.

L’exigence d’un seuil minimal d’actifs éligibles à l’investissement de 70 % (le reste du portefeuille pouvant être composé d’actifs « liquides »), couplée à une obligation de diversification limitant l’exposition d’un Eltif dans un seul et même actif à 10 % de son capital, prévue dans le règlement Eltif 1.0 s’est révélée trop contraignante à respecter. Ces dernières condamnaient les Eltif à réaliser un nombre minimum d’investissements distincts, multipliant ainsi les coûts de transactions, et privaient ces véhicules de l’opportunité d’investir dans des projets d’infrastructure de plus grande ampleur. Fort opportunément, le règlement Eltif 2.0 vient donc (i) réduire le seuil minimal d’actifs éligibles à l’investissement au taux de 55 % et (ii) augmenter le seuil de diversification à 20 %, ce qui est plus en adéquation avec les standards d’un fonds de private equity plus classique.

Le règlement Eltif 2.0 relève les limites d’emprunt de 30 % du capital de l’Eltif à 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’Eltif (jusqu’à 100 % en présence d’Eltif commercialisé uniquement auprès d’investisseurs professionnels), étant précisé que le recours à un equity bridge financing ne devrait pas être pris en considération dans le calcul de ces limites, renforçant ainsi la capacité des Eltif à soutenir le financement des actifs tout en améliorant le rendement des fonds.

Assouplissement

S’il conserve sa qualification de FIA, un Eltif n’en reste pas moins un véhicule ouvert aux investisseurs de détail. Cela implique de la part des gestionnaires d’actifs des obligations de transparence accrue, notamment la publication – préalable à la commercialisation des parts ou actions de l’Eltif – d’un prospectus contenant des informations détaillées sur l’Eltif et d’un document d’informations clés. A ce prospectus seront annexés les statuts du véhicule.

Le réexamen des dispositions du règlement Eltif 1.0 a permis d’assouplir les restrictions d’investissement dans les Eltif applicables aux investisseurs de détail en supprimant l’obligation d’une souscription minimale d’un montant de 10.000 euros et une limite de 10 % du montant total du portefeuille pour les investisseurs dont le portefeuille financier ne dépassait pas 500.000 euros. Ces investisseurs de détail disposent néanmoins de la possibilité de se rétracter sans pénalité dans un délai de deux semaines suivant leur souscription à l’Eltif.

La France devrait rapidement légiférer pour faciliter l’investissement des épargnants français dans des Eltif

Les gestionnaires d’actifs pourront se garantir contre le risque de défaillance des investisseurs de détail en appelant la totalité des sommes souscrites, ce qui pourrait avoir pour effet d’altérer la rentabilité du fonds et modifier la mécanique de waterfall prévue par les Eltif ayant pris cette option.

L’ensemble de ces mesures s’inscrivent dans un mouvement de place plus général visant à faciliter l’accès des investisseurs de détail au monde du private equity. Dans cette quête d’une nouvelle source de financement, recherchée par les gestionnaires d’actifs, la France n’est pas en reste et devrait rapidement légiférer pour faciliter l’investissement des épargnants français dans des Eltif par l’intermédiaire des poches d’épargne (assurance-vie, plan d'épargne en actions, épargne salariale) qui constituent le canal majeur par lequel ces investisseurs souscrivent à ce type de produits.

[1] En substance, les Eltif ne sont pas autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés (sauf dans un but de couverture des risques), dans des « entreprises financières » ou dans des matières premières et autres investissements spéculatifs.