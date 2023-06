Au-delà des promesses, résidentiel et tertiaire ne sont plus logés à la même enseigne

C’est la promesse du Grand Paris. Le réseau Grand Paris Express (GPE), métro entièrement automatique enroulé autour de la capitale doit relier des villes et des zones enclavées, aujourd’hui mal desservies par un réseau de transport en étoile. Avec quatre nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18) ainsi que la ligne 14 prolongée, ce réseau de transport redimensionné de 200 Km desservira les principaux quartiers d’affaires, les pôles universitaires, les trois grands aéroports franciliens, les gares TGV…

«Ce projet a insufflé une dynamique à la capitale», estime Eric Cosserat, président directeur général de Périal AM, fournisseur d’une SCPI estampillée Grand Paris, PF Grand Paris. Avant cela, Paris, à la surface circonscrite par le périphérique, était entourée d’une première et deuxième couronnes considérées comme des zones domestiques et régionales. Le GPE lui confère une dimension de métropole mondiale.

Lisibilité sur le Résidentiel

De quoi a priori faire basculer l’Ile-de-France dans une inflation des prix au mètre carré. Alors que les franciliens élisent domicile de plus en plus loin de la capitale, le GPE ambitionne de les rapprocher de leur lieu de travail en optimisant non pas la distance métrique, mais la distance temporelle. «Des secteurs tirent très largement parti du GPE, observe Solveig Euve, directeur du département résidentiel chez CBRE. Saclay, Asnières, Rueil-Malmaison, Colombes, Courbevoie, Bagneux ainsi que Saint-Denis Pleyel sont les grands bénéficiaires du Grand Paris en matière de développement de projets d’habitations.»

Courbevoie qui disposera de la future ligne 15 du GPE Bécon-les-Bruyères, accueillera d’ici à 2030 sur le secteur du Village Delage la création d’un Eco-quartier englobant 200.000 m² de bureaux et activités et 80.000 m² de logements neufs, dont 30 % de logement social. La Zac (zone d’aménagement concerté) de l’Arsenal située à Rueil Malmaison où arrivera également la ligne 15 livrera à terme 2.500 logements. Bagneux est à l’œuvre dans le déploiement de deux Zac, fort de l’arrivée de deux lignes de métro, la ligne 4 depuis 2020 et la rocade 15.

A proximité immédiate de la future gare d’Orsay-Gif, nouvelle gare de la 18, les projets immobiliers se multiplient autour de l’université de Paris Saclay. La Zac du quartier de Moulon prévoit 270.000 m² (dont 180.000 m² de logements familiaux et 90.000 m² de logements étudiants). « Les mairies ont compris l’intérêt d’organiser des projets immobiliers plus adéquats avec leur politique de ville autour des hubs de transport », soulève Solveig Euve.

Pour les immeubles existants, l’effet « Grand Paris » se ferait déjà ressentir. Selon la gazette du Grand Paris, le projet influence fortement les prix de l’immobilier résidentiel des 22 communes traversées par la future ligne 15. Dans le Val de Marne, l’augmentation moyenne des prix atteint 23,3 % pour les actifs d’habitation entre 2017 et 2021 contre une hausse générale + 18,4 % en Ile-de-France. Sur cette même période, les valorisations grimpent de + 40,8 % à Montrouge et de + 42,2 % à Saint-Maur-des-Fossés. La ligne 14 est l’exemple le plus abouti : sur cinq ans, les prix des logements se sont envolés de + 49 %. A saint Ouen, les Audonniens ont vu leur marché bondir de 55 % entre 2016 et 2020 pour un prix moyen au m² aujourd’hui de 6.500 euros. Cependant, si l’émergence de nouvelles gares plaide pour un renchérissement des actifs à la revente, «il reste difficile d’évaluer l’impact réel du GPE. Le marché de la transaction bénéficiant jusqu’en 2022 d’un coût de crédit très favorable», nuance Solveig Euve.



Renforcement de pôles établis

En revanche, côté immobilier de bureau, la donne est toute autre. Les 68 gares n’ont pas toutes encore joué leur rôle de nouvelles centralités urbaines. «En réalité, depuis trois ans, le cycle immobilier de bureau est venu perturber certains objectifs du GPE, observe Grégoire de La Ferté, directeur général chez CBRE France. La crise du Covid et le déploiement massif du télétravaila bousculé le rapport temps de transports-centralité-accessibilité. Désormais, la centralité est promue par les entreprises, notamment pour attirer les talents.»

Moyennant une moindre consommation des mètres carrés, les entreprises acceptent une meilleure centralité, donc un surcoût, sur les pôles déjà dynamiques. Illustration du rapprochement de certains utilisateurs de l’épicentre parisien, le groupe technologique Infopro Digital quittera ses locaux situés en 2ᵉ couronne, pour s’installer à Gentilly en 2024.

En somme, le Grand Paris n’aurait fait que renforcer des pôles déjà établis. L’adresse est plus que jamais un critère essentiel. «Tout se passe à l’ouest de la capitale, observe Philippe Depoux, président de La Française Rem. Le marché du bureau subit la polarisation des utilisateurs sur des lieux déjà reconnus. Les pôles de consommation et d’emploi autour de l’ouest parisien qui comprend Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Neuilly, mais aussi Saint-Ouen ont été particulièrement dynamiques ».

Knight Frank dresse le même constat dans son bilan 2022 : «Paris et certains secteurs tertiaires de l’Ouest ont su capter la demande d’utilisateurs prêts à changer de secteur géographique. Dans le reste de la région, les reports d’entreprises ont été bien plus rares et la demande placée constituée très majoritairement, voire exclusivement, de mouvements d’utilisateurs endogènes », analyse Guillaume Raquillet, directeur de l’agence Bureaux. Neuilly-Levallois Est a même réalisé l’une de ses meilleures performances, en 2022, «avec 152 000 m² de bureaux placés, soit une hausse de 39 % par rapport à la moyenne décennale», souligne l’étude de Knight Frank.

Une autre donnée vient renforcer ce phénomène. La révision du PLU (Plan local d’urbanisme) parisien qui prendrait des accents bioclimatiques, impose aux propriétaires d’immeubles «pastillés» leur transformation pour partie en logement, lors de leur rénovation. «Certaines entreprises qui ne trouveraient pas de locaux à leur mesure, vont devoir se déplacer, augure Eric Cosserat. Le croissant Ouest sera sans doute une destination privilégiée».



Zones émergentes

Pour autant, d’autres politiques immobilières émergent. «La couronne Sud qui sera traversée par la rocade 15, voit émerger Montrouge et Clamart », pointe Philippe Depoux. A quelques kilomètres de là, «le pôle Châtillon, Malakoff, Bagneux sont des territoires qui disposent de leur propre Quartier central des affaires (QCA) et offrent déjà un tissu économique très dense». Un écosystème économique est désormais indispensable à l’installation des utilisateurs. A ce titre, le ministère des Affaires sociales installera son 2ème grand site dès 2027 sur le foncier domanial Porte de Vanves à Malakoff, site de l’ancien siège de l’INSEE, pour une surface de plancher d’environ 35.000 m². «Coté location, à Chatillon ou Bagneux, le m² neuf ou restructuré est proposé en moyenne à 370 euros aujourd’hui contre 320 euros il y a 5 ans», pose Grégoire de La Ferté.

Si aujourd’hui le Nord, le Sud et l’Est de la capitale souffrent du désintérêt des sociétés, malgré le déploiement de la rocade 15, «Fontenay-sous-Bois est un pôle prometteur», prophétise Grégoire de La Ferté. Avec la sortie de terre de la gare Val de Fontenay sur le tronçon Est de la future ligne 15, ce site devrait attirer une autre typologie d’entreprises. De grands groupes tels qu’Axa, Société Générale, BNP Paribas ont opté il y a quelques années pour une bipolarité entre cette situation et la Défense, notamment en vue d’un rééquilibrage Est/Ouest. Ces acteurs comme d’autres ont mis en place des accords de télétravail massifs. «Le gain d’efficience dans l’utilisation des espaces de certains groupes conduit à une réduction de surfaces, lesquelles seront pourvues par des entreprises de plus petites tailles, attirées par la nouvelle gare du GPE, anticipe-t-il. Fontenay-sous-Bois très interconnectée avec les grands utilisateurs devrait reconstituer un tissu tertiaire plus local ». A confirmer à partir de 2030.