2022, deuxième pire année pour les hedge funds depuis 10 ans

Les hedge funds ont enregistré en 2022 leur deuxième pire performance sur les dix dernières années, la pire depuis 2018, selon les statistiques du fournisseur de données et d’indices sur les hedge funds HFR. Une baisse de performance de 4,25% sur l’année 2022 a été observée pour l’indice phare HFRI Fund Weighted Composite Index. Celui-ci couvre les performances des 500 plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle.

La dispersion de performance entre le décile des hedge funds les plus performants et celui des moins performants en 2022 laisse entrevoir un écart de 72,1%. En comparaison, la dispersion de performance entre ces deux déciles pour l’année 2021 était de 29,5%. Le décile des meilleurs hedge funds a ainsi progressé de 39,1% en moyenne quand le décile des pires hedge funds a affiché une performance moyenne de -33%. C’est au mois de décembre, durant lequel près de la moitié des hedge funds ont connu une performance positive, que cet écart a été le plus bas de 2022 (13,9%).

Les hedge funds macro ressortent clairement vainqueurs de 2022, bien aidés par la guerre en Ukraine, l’inflation, les tensions sur certaines matières premières, la hausse des taux ou la possibilité d’une récession mondiale. L’indice HFRI Macro (Total) Index termine l’année avec une performance de 9,3%, tirée en particulier par les sous-indices sur les hedge funds matières premières (+14,6%), les hedge funds systématiques diversifiés (+12,4%) et les hedges funds investis sur les devises (+12,3%).



Plus grosse chute pour les hedge funds cryptos

Les hedge funds actions (equity hedge) ont, à l’inverse, dévissé en 2022 en raison de la chute des marchés actions. La performance de l’indice HFRI Equity Hedge (Total) Index a chuté de 10,4% sur l’année mais les hedge funds actions dans leur ensemble ont malgré tout surperformé l’indice S&P 500 Total Return de plus de 7,3%. Dans cette catégorie, les sous-indices des hedge funds positionnés sur les actions de style croissance et sur les actions technologiques ont particulièrement souffert avec des baisses de performance respectives de 17,7% et 16,4%. De plus, les hedge funds investis sur les valeurs de la santé ont vu leur indice perdre 12,3% en 2022.

Le plus gros gadin de 2022 revient à l’indice d’HFR sur les hedge funds investis en cryptomonnaies, qui après un gain record de 240% en 2021, a dégringolé de 55,1%. Le secteur a été fragilisé par l’effondrement de certains actifs et de plateformes d’échanges comme FTX.

Les stratégies event-driven ont bouclé 2022 en baisse de 5% selon HFR. Dans cette catégorie, les stratégies d’arbitrage sur les fusions-acquisitions sont les seules à avoir terminé en territoire positif (+2,5%) quand les stratégies activistes ont enregistré la plus grosse baisse de performance (-17,7%). Enfin, les hedge funds suivant des stratégies obligataires de valeur relative, revigorés ces derniers mois par les hausses de taux, ont limité la casse en 2022 avec une diminution de 0,9% de leurs performances.