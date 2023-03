Zach Buchwald nommé directeur général de Russell Investments

La société de gestion américaine Russell Investments a nommé, ce jeudi, Zach Buchwald en qualité de directeur général et président du directoire. Zach Buchwald prendra ses fonctions le 1er mai. Il succédera à Michelle Seitz qui était en poste depuis septembre 2017 et avait quitté la firme en octobre dernier. Zach Buchwald évoluait précédemment chez BlackRock, où il a passé près de 15 ans. Il y a notamment occupé le poste de responsable de l’activité institutionnelle en Amérique du Nord et siégeait au comité exécutif américano-canadien de la firme. Zach Buchwald travaillait auparavant au sein de l’unité obligataire de Morgan Stanley, où il a dirigé la plateforme des obligations adossées à des créances bancaires (CLO). Russell Investments gérait 276,5 milliards de dollars d’encours fin 2022.